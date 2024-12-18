«Тоттенхэм» — «МЮ». Аморим на кураже после победы над Гвардиолой

2024 год неизбежно близится к своему концу, но в основных европейских чемпионатах сезон только разгорелся. Несмотря на плотный график, успевают найти время и на кубковые соревнования. В четверг, 19 декабря, на стадионе «Тоттенхэм Хотспур» в Лондоне состоится матч 1/4 финала Кубка английской лиги «Тоттенхэм» — «Манчестер Юнайтед». Стартовый свисток запланирован на 23:00 мск.

Что ждут букмекеры от матча Кубка лиги Англии «Тоттенхэм» — «Манчестер Юнайтед» 19 декабря 2024 года

Букмекеры в своих прогнозах не могут выделить явного фаворита. Сделать ставку на победу «Тоттенхэма» в основное время предлагается с коэффициентом 2.40, что приблизительно равно 41% вероятности. Победа «Манчестер Юнайтед» по итогам 90 минут оценивается коэффициентом 2.75 (около 36% вероятности). На ничью можно поставить за 4.10.

Вместе с тем аналитики прогнозируют результативный футбол в Лондоне. Тотал меньше 2.5 мяча доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 2.90, а тотал больше 2.5 мяча — с коэффициентом 1.42. Если забьют обе команды, сыграет коэффициент 1.39. Наиболее вероятным представляется равный счёт 1:1. Не исключается пенальти во втором тайме.

Анализ и прогноз на матч четвертьфинала Кубка лиги Англии «Тоттенхэм» — «Манчестер Юнайтед» (19.12.2024)

Слушай, а ловко ты это придумал, «Тоттенхэм»! Мы даже сначала и не поняли. Разнести «Саутгемптон» со счётом 5:0 прямо перед самым четвертьфиналом Кубка английской лиги — это красивый ход, устрашающий. Однако есть несколько нюансов. Во-первых, «Саутгемптон» — глубокий аутсайдер АПЛ, и кто его в этом сезоне только не обыгрывал. Так что уже не катит.

Во-вторых, ранее «шпоры» довольствовались лишь ничьей с «Рейнджерс» в Лиге Европы, а также потерпели поражения от «Челси» (3:4) с «Борнмутом» (0:1) и не смогли дожать оставшийся в меньшинстве «Фулхэм» (1:1) в АПЛ. От уверенной и впечатляющей разгромной победы над «Манчестер Сити» со счётом 4:0, которая случилась в конце ноября, не осталось ничего.

«Манчестер Юнайтед» — другое дело. Да, клуб уже успел почувствовать горечь поражений вместе Рубеном Аморимом. Проиграл «Арсеналу» (0:2) и неожиданно «Ноттингем Форест» (2:3). Однако проиграть «Арсеналу» не так уж зазорно, он хорош. Да и в целом с новым тренером «красные дьяволы» смотрятся гораздо лучше. Долгожданные перемены их явно взбодрили.

Помимо появления регулярных побед как на внутренней, так и на евроарене, заметные улучшения произошли в игровых аспектах. Например, засверкала атака. Судите сами: за семь матчей под руководством нового наставника в разных турнирах манкунианцы забили 14 мячей. То есть ровно по две штуки в среднем за игру. Нормально? Нормально!

Вообще, делать прогноз на предстоящую встречу довольно трудно. Обе команды стоят друг друга, ни одну из них нельзя недооценивать. Да и история противостояния однозначного ответа не даёт. Выигрывает то одна сторона, то другая. Причём как на своём поле, так и в гостях. Однако, судя по нынешнему состоянию и результатам, «МЮ» смотрится предпочтительнее.

На прошлых выходных Рубен Аморим добыл свою первую победу над принципиальным соперником — «Манчестер Сити». Такое воодушевляет посильнее, чем погром на выезде у аутсайдера. А на таком фоне взять нулевую фору на «Манчестер Юнайтед» с подстраховкой на случай ничьей — милое дело. Альтернатива: Х2 через голы в обе стороны.

Ставка: «Манчестер Юнайтед» выиграет с форой (0) за 2.08.