«Интер» — «Удинезе». 6:0 с «Лацио» — это не шутки

Последний месяц 2024 года перевалил за экватор, Российская Премьер-Лига ушла на зимний перерыв, но скучать не приходится. В европейских чемпионатах сезон в самом разгаре, умудряются даже находить время для кубковых соревнований. И это в условиях такого тесного календаря!

В четверг, 19 декабря, на стадионе «Сан-Сиро» в Милане состоится матч 1/8 финала Кубка Италии «Интер» — «Удинезе». Стартовый свисток запланирован на 23:00 мск. Хозяева только вступают в турнир, в то время как гости провели уже две встречи. Однако настоящее состояние команд принципиально отличается.

Что ждут букмекеры от матча Кубка Италии «Интер» — «Удинезе» 19 декабря 2024 года

Букмекеры в своих прогнозах отдают явное предпочтение принимающей стороне. Сделать ставку на победу «Интера» в основное время предлагается с коэффициентом 1.34, что приблизительно равно 74% вероятности. Победа «Удинезе» по итогам 90 минут оценивается в 10.50 (менее 10% вероятности). На ничью можно поставить за 5.40.

Вместе с тем аналитики прогнозируют, что в матче 1/8 финала Кубка Италии в Милане будет результативный футбол. Тотал меньше 2.5 мяча доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 2.36, а тотал больше 2.5 мяча — с коэффициентом 1.63. Если забьют обе команды, сыграет коэффициент 2.00. Наиболее вероятные счета — 2:0 в пользу хозяев.

Анализ и прогноз на матч 1/8 финала Кубка Италии «Интер» — «Удинезе» (19.12.2024)

Сделав правильные выводы из минимального поражения от леверкузенского «Байера» в Лиге чемпионов, миланский «Интер» взял и разобрал до основания римский «Лацио» на его же поле. Тот самый «Лацио», который ранее лишил лидерской позиции в Серии А и выбил из Кубка Италии «Наполи». Причём статистического преимущества у миланского клуба в Риме не было, а пять мячей были забиты после перерыва.

Фактически «нерадзурри» подтвердили, что могут не только в надёжность и внимательность при обороне, но и в кураж при атаке. Такое, кстати, случилось в предыдущем выездной игре в чемпионате Италии. Тогда получилось одержать победу в гостях у «Вероны» со счётом 5:0. Впрочем, и дома у подопечных Симоне Индзаги полный порядок. Из недавнего — победы над «Пармой» (3:1) и «Лейпцигом» (1:0), ничья с «Наполи» (1:1).

Строгий подход позволяет миланцам сохранять шансы на возвращение в чемпионскую гонку. Отставание от лидирующей «Аталанты» составляет три очка. При этом есть отложенная игра с «Фиорентиной» в запасе. В Лиге чемпионов, кстати, тоже всё перспективно. За два тура до конца общего этапа коллектив находится в топ-8, место в котором даёт право на прямое попадание в 1/8 финала. Солидно!

Скорее всего, тренерский штаб во главе с Симоне Индзаги перетряхнёт состав перед кубковой встречей, чтобы дать отдохнуть некоторым лидерам. Однако «Удинезе» это вряд ли спасёт от поражения. Несмотря на то что команда находится на нестыдном девятом месте в турнирной таблице Серии А, отстав от еврокубковой зоны на восемь очков, последние результаты у неё не очень.

За пять последних матчей в Серии А удинцы одержали всего одну победу — над идущей в зоне вылета «Монцей» (2:1). Таким грандам, как «Аталанта» (1:2) и «Наполи» (1:3), они проиграли. Сегодняшний «Интер», пожалуй, ничем не уступает ни бергамаскам, ни неаполитанцам. Если учитывать также подавляющее преимущество в истории противостояний, логично ждать убедительной победы миланского клуба.

В качестве ставки перспективно смотрится комбинированный вариант «хозяева победят и тотал больше 2.5 мяча». Обычно подопечные Симоне Индзаги чрезмерным количеством голов не радуют, но в противостоянии конкретно с «Удинезе» крупные счета встречаются повсеместно. Кроме того, они сейчас должны быть на кураже, в то время как гости прилично пропускают, но и сами пытаются отвечать.

Ставка: «Интер» выиграет и тотал больше 2.5 мяча за 1.90.