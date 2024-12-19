«Жирона» — «Вальядолид». Провал за провалом

20 декабря состоится матч 18-го тура испанской Примеры, в котором встретятся «Жирона» и «Вальядолид». Стартовый свисток на стадионе «Мунисипаль де Монтиливи» прозвучит в 23:00 мск.

Коэффициенты на матч Примеры «Жирона» — «Вальядолид» 20 декабря 2024 года

Букмекеры в своих прогнозах однозначны, они считают фаворитами хозяев. Сделать ставку на победу «Жироны» предлагается с коэффициентом 1.48, что приблизительно равно 66% вероятности. Победа «Вальядолида» оценивается коэффициентом 7.30 — в районе 13%. Ничейный исход можно найти в линии за 4.70, что составляет около 21%.

В то же время аналитики считают, что матч «Жирона» — «Вальядолид» получится результативным. Тотал меньше 2.5 мяча доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 2.03, а тотал больше 2.5 мяча — с коэффициентом 1.84. Если забьют обе команды, сыграет коэффициент 2.00.

Прогноз на матч чемпионата Испании «Жирона» — «Вальядолид» (20.12.2024)

Накануне «Жирона» уступила на выезде «Мальорке» (1:2). Ничего примечательного, если бы не тот факт, что соперник с 32-й минуты действовал в меньшинстве и забил победный гол в неравных составах. Начудили голкипер и защитник каталонского клуба. Соорудили «привоз» на ровном месте.

Подопечные Мичела Санчеса на пороге вылета из Лиги чемпионов, уже выбыли из Кубка Испании и занимают лишь 10-е место в турнирной таблице Примеры. На травмы посетовать нельзя. Из важных игроков в лазарете только Виктор Цыганков, принявший в этом сезоне участие в 10 играх в составе «Жироны».

Мичелу Санчесу стоит уделять больше внимания тактической подготовке. Слишком много позиционных ошибок и часто безыдейные действия в атаке. В среднем за матч в Примере каталонцы забивают около 1,3 мяча, в то время как пропускают примерно 1,5 гола.

Не хватало только, чтобы у «Жироны» с располагающимся в зоне вылета клубом возникли проблемы. «Вальядолид» идёт на предпоследнем месте. Выиграл только 3 из 17 матчей в первенстве и столько же раз сыграл вничью. Практически все очки набрал дома. Вроде бы всё очевидно, но не будем торопиться с выводами.

На прошлой неделе бело-фиолетовые объявили о назначении нового главного тренера. Должность занял Диего Мартин Кокка Пера, последним местом работы которого была сборная Мексики. В качестве наставника он выигрывал первенство Аргентины и дважды становился чемпионом Мексики.

Смена тренера и победа в предыдущем туре Ла Лиги в матче с «Валенсией» (1:0) наверняка поспособствуют улучшению эмоционального состояния футболистов «Вальядолида». Вырисовываются неплохие шансы отнять очки у «Жироны». Проверим ТМ 2.5 мяча.

Всего в одном-единственном из 12 предыдущих матчей в Примере бело-фиолетовые пропустили больше двух мячей (от мадридского «Атлетико»). В то же время они создают очень мало моментов и редко забивают — лишь 12 голов в 17 турах Примеры. Хуже результативность только у «Хетафе».

Ставка: тотал меньше 2.5 мяча 2.03.