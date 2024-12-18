В бою Усик — Фьюри фаворита нет! Даже мнения экспертов разделились

С обеих сторон есть аргументы, которые позволяют надеяться на победу.

21 декабря в Эр-Рияде (Саудовская Аравия) состоится боксёрский вечер, главным событием которого станет бой-реванш между Александром Усиком и Тайсоном Фьюри. В первом поединке в мае Усик победил раздельным решением. Чем ближе дата боя, тем больше прогнозов на него. Конечно же, своим мнениям делятся эксперты. И их мнения разошлись! Рассказываем о прогнозах известных представителей мира единоборств на предстоящий поединок!

За Усика

Знаменитый тяжеловес Леннокс Льюис считает, что украинский боксёр выиграет и в реванше.

«Это будет тяжёлый бой для обоих парней. Он станет тяжёлым как психологически, так и физически. Я думаю, бой получится грандиозным. Первый их поединок Тайсон Фьюри проиграл, а Усик его выиграл. Теперь Фьюри будет более сосредоточенным, он наберёт немного больше веса. Но я не могу пойти против Усика. Александр Усик доказал всем всё, он до сих пор непобеждён. Он все время двигается, он постоянно наносит удары, он в отличной форме, и его трудно победить», — отметил Льюис.

Британский тяжеловес Энтони Джошуа считает, что Усик сможет переждать натиск Фьюри и победить.

«Я думаю, что это будет тяжёлый бой в ранних раундах, но я чувствую, что Усик снова его одолеет. Он классный боец, Усик один из лучших. Он победит», — заявил британец.

Бывший чемпион мира в первом тяжёлом весе британец Тони Беллью тоже на стороне Александра.

«Первый бой меня немного удивил. Усик пошёл вперёд с первого гонга и сражался так, будто он крупнее. Думаю, это могло немного шокировать Фьюри. Теперь Усик знает, что может потрясти Фьюри и хорошо себя чувствовать вблизи, он будет более уверенным.

У Фьюри нет выбора, кроме как быть более агрессивным на этот раз, но эта тактика может сыграть на руку Усику. Думаю, на этот раз он победит единогласным решением», — подчеркнул Беллью.

Дерек Чисора считает, что оба бойца прибавят во втором поединке, но победа достанется украинцу.

«Исход получится тем же. Это будет хороший бой, но поймите: Тайсон станет немного другим, но и Усик будет немного другим. Мои деньги на стороне Усика», — сказал боксёр.

А ярче других высказался знаменитый в прошлом футболист Рой Кин.

«Думаю, Тайсон будет снова избит», — заявил легенда «Манчестер Юнайтед».

За Фьюри

В Цыганского короля верит бывший претендент на пояс WBC в тяжёлом весе Кевин Джонсон.

«Фьюри победит, он очень габаритный. В первом бою он подпускал оппонента. А нужно было удерживать на расстоянии, что Тайсон делал на протяжении всех 12 раундов боя с Владимиром Кличко», — сказал Джонсон.

Американский полулегковес Шакур Стивенсон оценил шансы Фьюри в 55%.

«55 на 45 в пользу Фьюри. Всё, что от него требуется, так это просто поддерживать хорошую форму и быть в фокусе на протяжении всего боя», — отметил Стивенсон.

Майк Тайсон тоже на стороне британца. Правда, легенда бокса явно предвзят.

«Усик — лучший тяжеловес в мире на данный момент. Но Фьюри победит. Почему? Потому что я его фанат. Потому что его отец дал ему моё имя. Я не брошу его сейчас», — эмоционально ответил Тайсон.

Даниэль Дюбуа, которого Усик нокаутировал, считает, что Фьюри сможет одолеть украинца. А ещё надеется на чемпионский бой.

«Я за Фьюри. Надеюсь, наш парень это сделает. Фьюри должен наброситься на Усика и размазать его. Тайсон тоже ловкий боксёр. Это будет отличный бой, я буду там, и я хочу сразиться с победителем», — отметил Дюбуа.

Наконец, Амир Хан верит в то, что у Фьюри получится сделать выводы из первого поражения.

«Думаю, Фьюри знает, какие ошибки он допустил в первом бою. Он почувствовал мощь Усика. Поэтому, я думаю, Фьюри будет на шаг впереди. Всякий раз, когда Фьюри возвращается в матче-реванше, он всегда намного лучше, поэтому он, вероятно, сможет остановить Усика в поздних раундах», — подчеркнул Хан.