«Верона» — «Милан». Отставка Фонсеки откладывается

У миланцев хватает проблем, но здесь они победят.

20 декабря состоится встреча 16-го тура итальянской Серии А. На стадионе «Маркантонио Бентегоди» в Вероне «Верона» примет «Милан». Стартовый свисток запланирован на 22:45 мск.

Коэффициенты на матч Серии А «Верона» — «Милан» 20 декабря 2024 года

Букмекеры считают фаворитами гостей. Сделать ставку на победу «Милана» предлагается с коэффициентом 1.63, что приблизительно равно 61% вероятности. Победа «Вероны» оценивается коэффициентом 5.80 — в районе 16%. Ничейный исход можно найти в линии за 4.40, что составляет около 23%.

В то же время аналитики считают, что матч «Верона» — «Милан» получится результативным. Тотал меньше 2.5 мяча доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 2.17, а тотал больше 2.5 мяча — с коэффициентом 1.74. Если забьют обе команды, сыграет коэффициент 1.79.

Прогноз на матч 17-го тура чемпионата Италии «Верона» — «Милан» (20.12.2024)

«Верона» не может похвастаться выдающимися результатами (5 побед против 11 поражений в Серии А), но следить за ней интересно. Располагает к себе открытый стиль футбола «мастифов». В среднем за матч в первенстве они забивают 1,3 гола, но и пропускают чаще всех — 2,4 мяча за игру.

Паоло Дзанетти стремиться повысить уровень игры подопечных всеми доступными способами. После разгромного поражения от «Интера» (0:5) он закрыл футболистов на базе. Не помогло. После этого «мастифы» уступили «Кальяри» (0:1) и «Эмполи» (1:4), а также не без везения победили «Парму» (3:2). Соперник упустил немало моментов.

«Верона» — очень удобный соперник для «Милана». «Мастифы» проиграли все семь последних очных встреч. Похоже, отставка Паулу Фонсеки откладывается. Португальскому тренеру предоставляется шанс искупить вину за плохие результаты и невнятную игру.

Фонсека жёстко раскритиковал подопечных после натужной победы над «Црвеной Звездой» (2:1) в Лиге чемпионов, но похвалил за игру в предыдущем туре Серии А с «Дженоа», хотя там была ничья — 0:0. Однако в обоих случаях болельщики остались недовольны. Они открыто выражают недовольство тренером и руководством.

Далеко не факт, что победа в матче с «Вероной» надолго продлит пребывание Фонсеки на должности главного тренера «Милана». Клуб уже на восемь очков отстаёт от идущей на четвёртом месте «Фиорентины». Зона Лиги чемпионов становится всё дальше, ситуация на внутренней кухне ухудшается.

Тем не менее «россонери» должны уверенно победить «Верону» на классе. Разница в исполнительском мастерстве большая. Заключим пари на П2 + ТБ 1.5 мяча. По воротам воодушевлённого назначением легендарного Патрика Виейра «Дженоа» подопечные Фонсеки нанесли больше 20 ударов. В этот раз забить будет легче. Оборона «мастифов» ненадёжна.

Ставка: победа «Милана» и тотал больше 1.5 мяча за 1.90.