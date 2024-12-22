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«Тоттенхэм — «Ливерпуль», прогноз и ставка на матч АПЛ 22 декабря 2024, во сколько начало, смотреть в прямом эфире

«Ливерпуль» получил идеальный подарок на Рождество
Владимир Прокофьев
«Тоттенхэм» — «Ливерпуль», прогноз на матч АПЛ
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Сумасшедший стиль Постекоглу сделает задачу мерсисайдцев гораздо проще.

В воскресенье, 22 декабря, на стадионе «Тоттенхэм Хотспур» в Лондоне состоится матч 17-го тура АПЛ «Тоттенхэм» — «Ливерпуль». Стартовый свисток запланирован на 19:30 мск. Эксперт в беттинге с восьмилетним опытом работы в букмекерских компаниях Владимир Прокофьев не сомневается в успехе подопечных Арне Слота.

Коэффициенты на матч АПЛ «Тоттенхэм» — «Ливерпуль» 22 декабря 2024 года

Букмекеры отдают заметное предпочтение гостям. Сделать ставку на победу «Ливерпуля» предлагается с коэффициентом 1.79, что приблизительно равно 54% вероятности. «Тоттенхэм» получил на свою победу коэффициент 4.50, что можно представить как 22% вероятности. Ничейный исход доступен за 4.15 (24%).

Прогноз на матч АПЛ «Тоттенхэм» — «Ливерпуль»

Англия — Премьер-лига . 17-й тур
22 декабря 2024, воскресенье. 19:30 МСК
Тоттенхэм Хотспур
Лондон
Окончен
3 : 6
Ливерпуль
Ливерпуль
0:1 Диас – 23'     0:2 Мак Аллистер – 36'     1:2 Мэддисон – 41'     1:3 Собослаи – 45+1'     1:4 Салах – 54'     1:5 Салах – 61'     2:5 Кулушевски – 72'     3:5 Соланке – 83'     3:6 Диас – 85'    

Предстоящий матч с «Тоттенхэмом» – ключевой для «Ливерпуля» в первой части сезона. Даже после двух подряд ничьих в АПЛ «красные» всё равно остаются лидерами, имеют два очка форы над «Челси» и игру в запасе. Но ещё одна осечка может психологически надломить команду.

Либо «Ливерпуль» делает минимум +5 по потерянным очкам, либо один конкурент может выйти вперед, а другой – подобраться гораздо ближе. Поэтому смело ставлю на П2 за приличный коэффициент 1.90.

Стилистически «Тоттенхэм» – сладкая булочка для команды Арне Слота. «Шпоры» при любом сценарии лезут в прессинг, заряжены на атакующий футбол и подключаются в атаку большой группой футболистов. Идеальный сценарий для «Ливерпуля». До Рождества ещё есть время, а подарок — вот он!

«Красным» не придется взламывать насыщенную оборону из нескольких эшелонов. Именно в таких матчах у Слота возникают проблемы. Зато когда дело касается игры на встречных курсах, то молниеносная атака не оставляет оппонентам шансов.

У «Ливерпуля» в любой тройке нападения попросту нет медленных форвардов, всё заточено на скорость, у каждого дриблинг. Плюс в команде практически любой обладает шикарным длинным пасом. Поэтому «Тоттенхэм» может спасти только чудо или какая-то невероятная реализация, помноженная на проклятье Дарвина Нуньеса.

«Шпоры» верны себе и не подстраиваются под соперника, они закладывают фундамент на будущее и заодно дарят классное зрелище любителям футбола. Но с результатом частенько бывают проблемы – поэтому клуб и застрял в середине турнирной таблицы с разницей голов «+17» (лучше только у «Ливерпуля» и «Челси»).

Прошлые очные встречи не совсем показательны из-за первой дуэли Слота и Постекоглу, но «Ливерпуль» выиграл три из четырёх предыдущих матчей с «Тоттенхэмом». Если красные нацелены на титул, такие игры надо забирать. А они, похоже, ещё как нацелены.

Ставка: победа «Ливерпуля» с коэффициентом 1.90.

Ещё больше новостей беттинга — в телеграм-канале Владимира Прокофьева «Вредный букмекер».

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