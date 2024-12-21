Прости их, Хави. «Барселона» всё упустила

«Барселона» после кошмара с «Лас-Пальмасом» и «Леганесом» обыграет «Атлетико»? Без Ямаля?! Смешно.

В субботу, 21 декабря, на стадионе «Олимпик Льюис Компанис» в Барселоне состоится матч 18-го тура испанской Примеры «Барселона» — «Атлетико» Мадрид. Эксперт в беттинге с восьмилетним опытом работы в букмекерских компаниях Владимир Прокофьев уверен: каталонцы обречены.

Коэффициенты букмекеров на матч «Барселона» — «Атлетико»

Сделать ставку на победу «Барселоны» предлагается с коэффициентом 1.95, что приблизительно равно 51% вероятности. Победа мадридского «Атлетико» оценивается коэффициентом 4.00 (25% вероятности). Поставить на ничью можно за 4.05 (24%).

Прогноз на матч «Барселона» — «Атлетико» Мадрид

Представим, что вы не читали заголовок и не знаете, какой матч мы обсуждаем. Вводные данные:

команда А — выиграла в чемпионате лишь одну из шести предыдущих встреч;

команда Б — одержала шесть побед подряд в лиге, ещё три — в Лиге чемпионов и две — в Кубке;

букмекеры считают явным фаворитом (коэффициент меньше 2.00 на П1) хозяев.

Не находите это странным? Всё здесь в порядке с котировками?

Да, речь о великой «Барселоне», которая впечатлила футбольный мир на старте сезона. Но дальше у Флика пошли проблемы – к его тактике приспособились, футболисты выдохлись из-за сверхактивного прессинга, скамейка не помогает, а тут ещё и по очкам вышли на график худшего сезона Хави. Провал?

Пока нет, однако добавим ещё и травму Ямаля. Юную звезду почему-то забыли заменить, и он выбыл на несколько недель. В такой ситуации рука сама тянется проверить Х2 на «Атлетико» – можно даже не рисковать ставкой на П2, ведь непроигрыш гостей идет за достойные 1.95.

У команды Симеоне как раз противоположный сценарий развития событий. Диего достаточно долго был в поиске баланса, настраивал атакующий (да, вы не ошиблись) футбол, внедрял новых исполнителей и задействовал широкую ротацию.

Где-то на перестановки влияли травмы, где-то тренер специально давал отдых из-за плотного календаря – всё это мешало сыгранности. Но Симеоне и не спешил, зато теперь пожинает плоды. «Атлетико» на серии из 11 побед, по потерянным очкам идёт на чистом первом месте в Примере, да и в Лиге чемпионов имеет все шансы на топ-8 после провального старта.

«Барселона» проиграла дома «Лас-Пальмасу» и «Леганесу», поэтому не вижу никаких причин ставить против набравшего сумасшедшую форму клуба Симеоне на фоне попавших в кризис хозяев без главной звезды. Магия имени — это здорово. Но не в случае с прогнозами.

Ставка: «Атлетико» не проиграет с коэффициентом 1.95.

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