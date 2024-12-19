«Локомотив» — «Автомобилист». Ярославцев не достать

Подопечные Игоря Никитина всё ближе к победе в регулярке. Преследователи не выдерживают темп.

20 декабря состоится матч регулярного чемпионата КХЛ, в котором «Локомотив» примет «Автомобилист». Встреча пройдёт на льду стадиона «Арена-2000-Локомотив» в Ярославле. Первое вбрасывание запланировано на 19:00 мск.

Коэффициенты на матч КХЛ «Локомотив» — «Автомобилист» 20 декабря 2024 года

Букмекеры однозначны в своих прогнозах, они считают фаворитами хозяев. Сделать ставку на победу «Локомотива» в основное время предлагается с коэффициентом 1.80, что приблизительно равно 54% вероятности. Победа «Автомобилиста» по итогам трёх периодов оценивается коэффициентом 4.70 (около 22% вероятности). Поставить на ничью можно за 4.10 (24%).

Вместе с тем аналитики ожидают, что встреча «Локомотив» — «Автомобилист» не получится результативной. Тотал меньше 4.5 шайбы оценивается коэффициентом 1.74, а тотал больше 4.5 шайбы — коэффициентом 2.10. Если каждая команда забьёт больше 1.5 шайбы, сыграет коэффициент 2.43. Поставить на то, что будут послематчевые буллиты, можно за 6.60.

Прогноз на матч КХЛ «Локомотив» Ярославль — «Автомобилист» Екатеринбург (20.12.2024)

Фонбет Чемпионат КХЛ Фонбет Чемпионат КХЛ 20 декабря 2024, пятница. 19:00 МСК Локомотив Ярославль Не начался Автомобилист Екатеринбург Кто победит в основное время? П1 X П2

«Локомотив» на всех парах летит к победе в регулярном чемпионате КХЛ. Выездная победа над СКА после паузы (3:2) позволила довести отрыв от идущего на втором месте Запада «Спартака» до 10 очков. У красно-белых есть две игры в запасе, но даже так отставание внушительное.

Игорь Никитин не отклоняется от привычного прагматичного стиля, однако при этом с результативностью у Ярославля порядок. В среднем за матч ярославцы забивают 2,6 шайбы, в то время как пропускают 1,6 — реже всех.

Никитин призывает не испытывать иллюзий, что у «Локомотива» всё хорошо. Тренер не раз повторял, что успехи в регулярке ничего не значит в плей-офф. Поэтому клуб подписал контракт со словацким нападающим Рихардом Паником, проведшим 10 сезонов в НХЛ. Тренер считает, что сильных игроков конкуренция должна мотивировать, а не сковывать.

С «Автомобилистом» у железнодорожников не должно возникнуть больших проблем. Екатеринбуржцы здорово смотрелись до середины ноября, но затем началась чёрная полоса. Они выиграли только два из девяти предыдущих матчей.

Пауза не помогла Николаю Заварухину выбраться из кризиса. Его подопечные без шансов уступили на выезде «Металлургу»: четыре шайбы за 17 минут превратили третий период в формальность. Пропускали на любой вкус — в меньшинстве, в большинстве, в равных составах. Примечательно, что первую половину сезона екатеринбуржцы провели в статусе одного из лидеров по очкам в гостях.

«Автомобилист» отлично действовал вторым номером, доставляя большие неприятности контратаками. Уже и это перестало работать. Совсем не оправдывает себя подписание Даррена Дица, хотя из-за него в список отказов был отправлен Брендан Лайпсик.

Возьмём П1 + ТМ 5.5 шайбы. Железнодорожники проиграли всего лишь 4 из 18 матчей дома. 12 побед одержали в основное время. Слишком много заброшенных шайб не ждём, победы екатеринбуржцев — тоже. У Заварухина мало времени на исправление проблем, которые вновь всплыли в игре с «Металлургом». К тому же «Локо» отдыхал на день больше.

Ставка: победа «Локомотива» и тотал меньше 5.5 шайбы за 2.14.