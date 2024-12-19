«Бавария» — «РБ Лейпциг». Своевременное возвращение Кейна

2024 год на исходе, но ведущие европейские чемпионаты не добрались даже до экватора. Продолжаем разговор. В пятницу, 20 октября, на стадионе «Альянц Арена» в Мюнхене состоится матч 15-го тура немецкой Бундеслиги «Бавария» — «РБ Лейпциг». Стартовый свисток запланирован на 22:30 мск. В таблице между соперниками не такая уж большая разница, ставки высоки.

Что ждут букмекеры от матча Бундеслиги «Бавария» — «РБ Лейпциг» 20 декабря 2024 года

Букмекеры в своих прогнозах отдают явное предпочтение принимающей стороне. Сделать ставку на победу «Баварии» предлагается с коэффициентом 1.35, что приблизительно равно 74% вероятности. Победа «РБ Лейпциг» оценивается коэффициентом 8.40 (чуть больше 10% вероятности). Ничья вероятнее, но коэффициент тоже высокий — 6.20.

Вместе с тем аналитики прогнозируют результативный футбол в центральном матче 15-го тура чемпионата Германии. Тотал меньше 2.5 мяча доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 3.20, а тотал больше 2.5 мяча — с коэффициентом 1.36. Если забьют обе команды, сыграет коэффициент 1.64. Наиболее вероятный счёт — 2:0 в пользу хозяев.

Анализ и прогноз на матч 15-го тура чемпионата Германии «Бавария» — «РБ Лейпциг» (20.12.2024)

«Бавария» потерпела первое поражение в чемпионате Германии, на выезде уступив достаточно скромному «Майнцу» (1:2). Теперь отрыв от ближайшего преследователя в лице леверкузенского «Байера» сократился до четырёх очков. Ещё несколько осечек могут серьёзно отразиться на положении лидера первенства.

Хотя рано или поздно это должно было случиться. Дело в том, что у мюнхенской «Баварии» довольно много футболистов основы находится в лазарете. Например, чтобы понимать статус, прошлую игру пропустил Гарри Кейн — лучший бомбардир команды. Также отсутствует вратарь Мануэль Нойер, залечивающий ребро.

У Венсана Компани не так много тренерского опыта, чтобы безболезненно заменять лидеров. Хорошая новость в том, что Гарри Кейн и Альфонсо Дэвис наконец смогли принять участие в общекомандной тренировке. А вот Кингсли Коман и Серж Гнабри пока продолжают восстанавливаться и готовиться к возвращению.

Важно и возвращение мюнхенцев на домашнюю арену. Выездные матчи в этом сезоне они проводят куда менее убедительно, чем домашние. Особенно в Лиге чемпионов, где уровень соперников выше. Уровень «Лейпцига», кстати, в последние годы немного снизился, но клуб по-прежнему является тем, кого нельзя недооценивать.

«Быки» находятся в топ-4 Бундеслиги перед 15-м туром и вовсю претендуют как минимум на еврокубки. Важно отметить также стабильно хорошую результативность в декабре. За четыре последних матча в разных турнирах они забили девять мячей, добыв три победы. При этом меньше двух мячей за раз не забивали.

«Бавария», понятное дело, будет фаворитом предстоящей встречи. Особенно на фоне возвращения Гарри Кейна в строй. Однако сейчас, особенно в отсутствие Мануэля Нойера, она не может похвастаться надёжностью обороны. А при таких раскладах шансы забить у гостей будут. Можно подумать над ставкой «1Х + обе забьют».

Ставка: обе забьют и «Бавария» не проиграет за 1.90.