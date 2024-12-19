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Бавария — РБ Лейпциг, прогноз на матч Бундеслиги 20 декабря 2024, прямая трансляция, смотреть онлайн бесплатно, результат

«Бавария» — «РБ Лейпциг». Своевременное возвращение Кейна
Алексей Анисимов
«Бавария» — «Лейпциг»: прогноз на матч Бундеслиги
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Без голеадора компенсировать отсутствие Нойера не получается.

2024 год на исходе, но ведущие европейские чемпионаты не добрались даже до экватора. Продолжаем разговор. В пятницу, 20 октября, на стадионе «Альянц Арена» в Мюнхене состоится матч 15-го тура немецкой Бундеслиги «Бавария» — «РБ Лейпциг». Стартовый свисток запланирован на 22:30 мск. В таблице между соперниками не такая уж большая разница, ставки высоки.

Что ждут букмекеры от матча Бундеслиги «Бавария» — «РБ Лейпциг» 20 декабря 2024 года

Букмекеры в своих прогнозах отдают явное предпочтение принимающей стороне. Сделать ставку на победу «Баварии» предлагается с коэффициентом 1.35, что приблизительно равно 74% вероятности. Победа «РБ Лейпциг» оценивается коэффициентом 8.40 (чуть больше 10% вероятности). Ничья вероятнее, но коэффициент тоже высокий — 6.20.

Вместе с тем аналитики прогнозируют результативный футбол в центральном матче 15-го тура чемпионата Германии. Тотал меньше 2.5 мяча доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 3.20, а тотал больше 2.5 мяча — с коэффициентом 1.36. Если забьют обе команды, сыграет коэффициент 1.64. Наиболее вероятный счёт — 2:0 в пользу хозяев.

Анализ и прогноз на матч 15-го тура чемпионата Германии «Бавария» — «РБ Лейпциг» (20.12.2024)

Германия — Бундеслига . 15-й тур
20 декабря 2024, пятница. 22:30 МСК
Бавария
Мюнхен
Не начался
РБ Лейпциг
Лейпциг
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

«Бавария» потерпела первое поражение в чемпионате Германии, на выезде уступив достаточно скромному «Майнцу» (1:2). Теперь отрыв от ближайшего преследователя в лице леверкузенского «Байера» сократился до четырёх очков. Ещё несколько осечек могут серьёзно отразиться на положении лидера первенства.

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Хотя рано или поздно это должно было случиться. Дело в том, что у мюнхенской «Баварии» довольно много футболистов основы находится в лазарете. Например, чтобы понимать статус, прошлую игру пропустил Гарри Кейн — лучший бомбардир команды. Также отсутствует вратарь Мануэль Нойер, залечивающий ребро.

У Венсана Компани не так много тренерского опыта, чтобы безболезненно заменять лидеров. Хорошая новость в том, что Гарри Кейн и Альфонсо Дэвис наконец смогли принять участие в общекомандной тренировке. А вот Кингсли Коман и Серж Гнабри пока продолжают восстанавливаться и готовиться к возвращению.

Важно и возвращение мюнхенцев на домашнюю арену. Выездные матчи в этом сезоне они проводят куда менее убедительно, чем домашние. Особенно в Лиге чемпионов, где уровень соперников выше. Уровень «Лейпцига», кстати, в последние годы немного снизился, но клуб по-прежнему является тем, кого нельзя недооценивать.

«Быки» находятся в топ-4 Бундеслиги перед 15-м туром и вовсю претендуют как минимум на еврокубки. Важно отметить также стабильно хорошую результативность в декабре. За четыре последних матча в разных турнирах они забили девять мячей, добыв три победы. При этом меньше двух мячей за раз не забивали.

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«Бавария», понятное дело, будет фаворитом предстоящей встречи. Особенно на фоне возвращения Гарри Кейна в строй. Однако сейчас, особенно в отсутствие Мануэля Нойера, она не может похвастаться надёжностью обороны. А при таких раскладах шансы забить у гостей будут. Можно подумать над ставкой «1Х + обе забьют».

Ставка: обе забьют и «Бавария» не проиграет за 1.90.

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