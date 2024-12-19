«Эюпспор» — «Фенербахче». Новичок лиги удивит Моуринью

2024 год уходит, но в европейских чемпионатах сезон только приближается к экватору. АПЛ, Ла Лига и Серия А — это, конечно, круто, но есть и другие любопытные соревнования, где можно найти подходящий вариант для ставок. В пятницу, 20 декабря, в Стамбуле состоится матч 17-го тура Суперлиги Турции «Эюпспор» — «Фенербахче». Стартовый свисток запланирован на 20:00 мск.

Что ждут букмекеры от матча Суперлиги Турции «Эюпспор» — «Фенербахче» 20 декабря 2024 года

Букмекеры в своих прогнозах отдают явное предпочтение гостям. Сделать ставку на победу «Фенербахче» предлагается с коэффициентом 1.52, что приблизительно равно 65% вероятности. Победа «Эюпспора» оценивается коэффициентом 6.00 (16% вероятности). Ничейный исход вероятнее, но коэффициент всё равно достаточно высокий — 4.50.

Вместе с тем аналитики прогнозируют результативный футбол в предстоящем матче. Тотал меньше 2.5 мяча доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 2.30, а тотал больше 2.5 мяча — с коэффициентом 1.62. Если забьют обе команды, сыграет коэффициент 1.73. Наиболее вероятным представляется счёт 1:1, хотя не исключают минимальную победу гостей.

Анализ и прогноз на матч 17-го тура чемпионата Турции «Эюпспор» — «Фенербахче» (20.12.2024)

Да кто такой этот ваш «Эюпспор»? На самом деле, клубу более 100 лет, просто он вышел в элитный турецкий дивизион — Суперлигу — лишь по итогам прошлого сезона. Однако вышел так, что сразу забрался в еврокубковую зону и не желает оттуда вылезать. Конечно, преследователи наступают на пятки, но пока что получается держаться в топ-4. Круто!

Без поражений никак, но забивает и добывает победы дебютант исправно. Например, на отрезке из шести последних туров чемпионата Турции добыл три победы при одной ничьей и девяти забитых мячах. А накануне встречи с «Фенербахче» разгромил какую-то команду в Кубке Турции. Статус и название роли не играют, сам факт победы важнее.

«Фенербахче», разумеется, на несколько голов выше. У «канареек» есть Жозе Моуринью, которого позвали для победы в Суперлиге. Однако пока что у «Фенербахче» получается не всё и не всегда. Команда занимает твёрдое второе место в турнирной таблице, набрав 35 очков. Отрыв от ближайшего преследователя составляет шесть очков, но и до лидера — столько же.

В Лиге Европы тоже с доминированием не всё стабильно. Недавно стамбульцы уступили всухую испанскому «Атлетику» на своём поле (0:2), хотя до того в гостях обыграли пражскую «Славию» (2:1) — того ещё тёртого калачика. Вообще, у команды всё не так уж плохо, провалом промежуточные результаты назвать трудно. Перспективы остаются хорошие.

Однако так было и до прихода Жозе Моуринью. Многие наверняка ожидали другого от назначения опытного и титулованного специалиста. Пока настраивать команду должным образом удаётся не всегда. Скорее всего, ждут трудности и в предстоящем матче. Стабильность в обороне у «Фенербахче» хромает, а «Эюпспор» отгрузил «двушку» даже «Галатасараю».

С учётом того, что «Эюпспор» — небольшой клуб, играющий на небольшом стадионе, а у и без того именитого «Фенербахче» есть теперь Жозе Моуринью, настрой хозяева должны показать удивительный, титанический. В качестве ставки я бы взял голы в обе стороны. Теоретически можно даже рискнуть и проверить плюсовую фору на хозяев.

Ставка: обе забьют за 1.73.