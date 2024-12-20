Экспресс с коэффициентом 7.55: «Бавария» веселит, тренер «Милана» сохраняет работу

Основные события в европейском футболе развернутся в выходные, но и в пятницу скучать не придётся. Авторы «Чемпионата» подготовили экспресс на три матча 20 декабря.

Прогноз на матч «Верона» — «Милан»

«Верона» — очень удобный соперник для «Милана». «Мастифы» проиграли семь последних очных встреч. Похоже, отставка Паулу Фонсеки откладывается. Тренер жёстко раскритиковал подопечных после натужной победы над «Црвеной Звездой» (2:1) в Лиге чемпионов, но похвалил за игру в предыдущем туре Серии А с «Дженоа», хотя там была ничья — 0:0. Однако в обоих случаях болельщики остались недовольны.

Далеко не факт, что победа в матче с «Вероной» надолго продлит пребывание Фонсеки на должности главного тренера «Милана». Клуб уже на восемь очков отстаёт от идущей на четвёртом месте в Серии А «Фиорентины». Зона Лиги чемпионов становится всё дальше, ситуация на внутренней кухне ухудшается.

Тем не менее «россонери» должны победить «Верону» на классе. Разница в исполнительском мастерстве большая. Заключим пари на П2 + ТБ 1.5 мяча. По воротам воодушевлённого назначением легендарного Патрика Виейра «Дженоа» подопечные Фонсеки нанесли больше 20 ударов. В этот раз забить будет легче. Оборона «мастифов» ненадёжна.

Прогноз на матч «Жирона» — «Вальядолид»

Подопечные Мичела Санчеса на пороге вылета из Лиги чемпионов, уже выбыли из Кубка Испании и занимают лишь 10-е место в Примере. Не хватало только, чтобы у «Жироны» с располагающимся в зоне вылета клубом возникли проблемы. «Вальядолид» идёт на предпоследнем месте. Вроде бы всё очевидно, но не будем торопиться с выводами.

На прошлой неделе бело-фиолетовые объявили о назначении нового главного тренера. Должность занял Диего Мартин Кокка Пера, последним местом работы которого была сборная Мексики. Смена тренера и победа в предыдущем туре Ла Лиги над «Валенсией» (1:0) наверняка поспособствуют улучшению эмоционального состояния футболистов «Вальядолида». Вырисовываются неплохие шансы отнять очки у «Жироны». Проверим ТМ 2.5 мяча.

Всего в одном-единственном из 12 предыдущих матчей в Примере бело-фиолетовые пропустили больше двух мячей (от мадридского «Атлетико»). В то же время они создают очень мало моментов и редко забивают — лишь 12 голов в 17 турах. Хуже результативность только у «Хетафе».

Прогноз на матч «Бавария» — «РБ Лейпциг»

У мюнхенской «Баварии» довольно много футболистов основы находится в лазарете. Важно и возвращение мюнхенцев на домашнюю арену. Выездные матчи в этом сезоне они проводят куда менее убедительно, чем домашние. Особенно в Лиге чемпионов, где уровень соперников выше. Уровень «Лейпцига», кстати, в последние годы немного снизился, но клуб по-прежнему нельзя недооценивать.

«Быки» находятся в топ-4 перед 15-м туром и претендуют как минимум на попадание в еврокубки. Важно отметить также стабильно хорошую результативность в декабре. В четырёх последних матчах в разных турнирах они забили девять мячей, добыв три победы. При этом меньше двух мячей за игру не забивали.

«Бавария», понятное дело, будет фаворитом. Особенно на фоне возвращения в строй Гарри Кейна. Однако сейчас, особенно в отсутствие Мануэля Нойера, мюнхенцы не могут похвастаться надёжной обороной. А при таких раскладах шансы забить у гостей будут. Можно подумать над ставкой «1Х + обе забьют».

Экспресс на футбол 20 декабря

Ставка 1: победа «Милана» в матче с «Вероной» + тотал больше 1.5 гола за 1.90.

Ставка 2: тотал меньше 2.5 гола в матче «Жирона» — «Вальядолид» за 2.07.

Ставка 3: «Бавария» не проиграет «РБ Лейпциг» + обе забьют за 1.92.

Общий коэффициент: 1.90 х 2.07 х 1.92 = 7.55.