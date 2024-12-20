«Вашингтон» — «Каролина». Отряхнулись и пошли дальше

По потерянным очкам «столичные» всё ещё на первом месте в конференции. Надо забыть два поражения подряд.

21 декабря состоится матч регулярного чемпионата НХЛ, в котором «Вашингтон» примет «Каролину». Встреча пройдёт на льду стадиона «Кэпитал Уан-Арена» в Вашингтоне. Первое вбрасывание запланировано на 3:00 мск.

Коэффициенты на матч НХЛ «Вашингтон» — «Каролина» 21 декабря 2024 года

Букмекеры в своих прогнозах отдают предпочтение гостям. Сделать ставку на победу «Каролины» в основное время предлагается с коэффициентом 2.26, что приблизительно равно 43% вероятности. Победа «Вашингтона» по итогам трёх периодов оценивается коэффициентом 2.85 (около 34% вероятности). Поставить на ничью можно за 4.10 (примерно 23%).

Вместе с тем аналитики ожидают, что встреча «Вашингтон» — «Каролина» получится результативной. Тотал меньше 5.5 шайбы оценивается коэффициентом 2.24, а тотал больше 5.5 шайбы — коэффициентом 1.65. Если каждая команда забьёт во всех периодах, сыграет коэффициент 7.90. Поставить на то, что будут послематчевые буллиты, можно за 8.70.

Прогноз на матч НХЛ «Вашингтон Кэпиталз» — «Каролина Харрикейнз» (21.12.2024)

НХЛ — регулярный чемпионат НХЛ — регулярный чемпионат 21 декабря 2024, суббота. 03:00 МСК Вашингтон Кэпиталз Вашингтон Не начался Каролина Харрикейнз Роли Кто победит в основное время? П1 X П2

Уступив «Далласу» (1:3) и «Чикаго» (2:3), «Вашингтон» опустился на вторую строчку в турнирной таблице Восточной конференции. Однако по потерянным очкам по-прежнему лидирует. «Кэпиталз» возвращаются с выезда с набитыми синяками, но также с полезным опытом.

Сложный календарь забрал у «столичных» всю энергию и эмоции. Небольшой перерыв и поддержка болельщиков помогут восполнить запасы. В Рождественскую паузу будет возможность оклематься полностью. До её наступления Спенсеру Карбери нужно выжать максимум.

Пока что тренер обходится без Александра Овечкина. Для возвращения на лёд капитану «Вашингтона» осталось провести одну-две полноценные тренировки. Ждём не дождёмся! В отсутствие россиянина результативность Алексея Протаса пошла на спад. Иван Мирошниченко больше радует перехватами и выполнением черновой работы.

У «Каролины» проблемы посерьёзнее, чем у «Кэпиталз». Мы привыкли видеть «ураганов» в числе претендентов на победу в регулярном чемпионате НХЛ, а они на пороге вылета из топ-10. Выиграли только 6 из 13 предыдущих матчей. Шесть поражений потерпели в основное время.

Всего лишь одно очко за этот период подопечные Рода Бриндамора набрали на выезде — с «Коламбусом» (4:5 Б). И это при том, что в соперниках было много клубов из нижней части сводной таблицы НХЛ.

Накануне «ураганы» дома не без труда победили «Айлендерс» (4:0). Один из голов забил Андрей Свечников. Счёт не отражает происходившего на льду. О многом говорит то, что Пётр Кочетков был признан второй звездой игрового дня. Голкипер совершил целых 32 сейва. Вот бы все хоккеисты «Каролины» выступали с такой же самоотдачей и концентрацией на протяжении всех 60 минут.

Нападение «Айлендерс» не такое мощное, как у «Вашингтона». «Столичные» в среднем за игру забрасывают на 1,2 шайбы больше, чем «островитяне» (3,8 против 2,6). Разница ощутимая. Кочеткова ждёт сложное испытание.

Предлагаем проверить итоговую победу хозяев. Родные стены помогут им увеличить отрыв в турнирной таблице Столичного дивизиона от «Каролины». Пока что он составляет три очка.

Ставка: победа «Вашингтона» с учётом ОТ и буллитов за 2.08.