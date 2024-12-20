«Астон Вилла» — «Ман Сити». Эмери усугубит положение Гвардиолы

Конец 2024 года всё ближе, скоро в Англии стартует Boxing Day. График и без того плотный, но лигу этого не останавливает. Короче, отдохнуть не получится. В субботу, 21 декабря, на стадионе «Вилла Парк» в Бирмингеме состоится матч 17-го тура английской Премьер-лиги «Астон Вилла» — «Манчестер Сити». Стартовый свисток запланирован на 15:30 мск.

Что ждут букмекеры от матча АПЛ «Астон Вилла» — «Манчестер Сити» 21 декабря 2024 года

Букмекеры в своих прогнозах не могут выделить явного фаворита, но небольшое предпочтение отдают гостям. Сделать ставку на победу «Манчестер Сити» предлагается с коэффициентом 2.20, что приблизительно равно 45% вероятности. Победа «Астон Виллы» оценивается коэффициентом 3.30 (около 30% вероятности». Поставить на ничью можно за 3.70.

Вместе с тем аналитики прогнозируют результативный футбол на «Вилла Парк» в Бирмингеме. Тотал меньше 2.5 мяча доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 2.37, а тотал больше 2.5 мяча — с коэффициентом 1.63. Если забьют обе команды, сыграет коэффициент 1.55. Наиболее вероятным представляется счёт 1:1.

Анализ и прогноз на матч 17-го тура чемпионата Англии «Астон Вилла» — «Манчестер Сити» (21.12.2024)

Хорошо, что «Астон Вилла» сыграет с «Манчестер Сити» именно на домашнем стадионе. Потому что с выездными матчами у неё дела обстоят не лучшим образом. Последний удачный выезд состоялся ещё в октябре. С тех пор бирмингемская команда успела провести шесть матчей в гостях и потерпела пять поражений.

На домашнем стадионе дела обстоят куда лучше. Последний раз в родных стенах подопечные Унаи Эмери проиграли тоже в октябре — в Кубке английской лиги. Зато в чемпионате Англии после этого за три игры набрали семь из девяти возможных очков, а в Лиге Чемпионов даже отобрали очки у «Ювентуса» (0:0).

«Манчестер Сити» в принципе сейчас выглядит не очень. После неудачной серии удалось разгромить «Ноттингем Форест» (3:0), обнадёжив тем самым и себя, и болельщиков. Однако затем команда едва не проиграла «Кристал Пэлас» (2:2) и уступила «Ювентусу» (0:2) с «Манчестер Юнайтед» (1:2).

Хосеп Гвардиола по-прежнему жалуется на плотный календарь и кадровые проблемы. Вот только раньше у него получалось побеждать в тех же условиях, даже практически не делая замен по ходу встреч. И тут действительно есть вопросы к тренерскому штабу, ведь многие лидеры в строю. Холанд, Де Брёйне, Фоден и Гюндоган, например, играли с «МЮ».

Ещё одна причина, по которой «Астон Вилла» сможет на что-то рассчитывать в предстоящем матче, кроется в истории противостояния. Дело в том, что в Бирмингеме «Манчестер Сити» регулярно сталкивается если не с проблемами, то как минимум с трудностями. В последних двух очных встречах бирмингемцы вообще добыли победу и ничью.

На этот раз, с учётом сегодняшнего состояния обеих сторон, «Вилла» вполне может создать очередные трудности для «Сити». Ставка на голы в обе стороны, как говорится, мастхэв — должна быть. Но букмекеры всё понимают, а потому коэффициент низкий. Полагаю, можно рискнуть и выбрать что-то из 1Х и ИТБ1 1.5 мяча. Хотя хозяева могут и не проиграть, и забить пару мячей.

Ставка: «Астон Вилла» не проиграет за 1.72.