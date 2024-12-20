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Барселона — Атлетико Мадрид, прогноз на матч Ла Лиги 21 декабря 2024, прямая трансляция, смотреть онлайн бесплатно, какой счёт

«Барселона» — «Атлетико». Симеоне отберёт у Флика последнее
Алексей Анисимов
«Барселона» — «Атлетико»: прогноз на матч Примеры
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Ни Ямаля, ни стабильности, ни лидерства.

2024 год неизбежно уходит, но европейские чемпионаты только приближаются к экватору. Интрига закручивается, и лучшее, конечно, впереди. В субботу, 21 декабря, на стадионе «Олимпик Льюис Компанис» в Барселоне состоится матч 18-го тура испанской Примеры «Барселона» — «Атлетико» Мадрид. Стартовый свисток запланирован на 23:00 мск.

Что ждут букмекеры от матча Примеры «Барселона» — «Атлетико» 21 декабря 2024 года

Букмекеры в своих прогнозах отдают предпочтение принимающей стороне. Сделать ставку на победу «Барселоны» предлагается с коэффициентом 1.95, что приблизительно равно 51% вероятности. Победа мадридского «Атлетико» оценивается коэффициентом 4.00 (25% вероятности). Поставить на ничью можно за 3.90.

Вместе с тем аналитики прогнозируют результативный футбол в Барселоне. Тотал меньше 2.5 мяча доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 2.30, а тотал больше 2.5 мяча — с коэффициентом 1.60. Если забьют обе команды, сыграет коэффициент 1.60. Наиболее вероятным представляется счёт 1:1.

Анализ и прогноз на матч 18-го тура чемпионата Испании «Барселона» — «Атлетико» М (21.12.2024)

Испания — Примера . 18-й тур
21 декабря 2024, суббота. 23:00 МСК
Барселона
Барселона
Не начался
Атлетико М
Мадрид
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Мадридский «Атлетико» набрал просто сумасшедший ход. Последний раз он потерпел поражение в конце октября, уступив «Бетису». Неизвестно, что Диего Симеоне такого сказал своим подопечным, но с тех пор они просто безупречны. В 11 матчах в разных турнирах, включая Кубок Испании и Лигу чемпионов, добыли 11 побед.

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Особенно круто это выглядит на контрасте с результатами предстоящего соперника. «Барселона» после впечатляющего отрезка на старте сезоне спикировала в зону турбулентности. Победы над крепкими оппонентами чередуются с неожиданными поражениям от очевидных аутсайдеров. Присутствуют и ничьи.

Этот двухмесячный отрезок по-разному отразился на положении команд. «Атлетико» забрался на вторую строчку в турнирной таблице чемпионата Испании, набрав 38 очков и подперев «Барселону». «Барселона», напротив, растеряла всю свою фору. При поражении она уступит и первое место. А ведь у конкурента есть игра в запасе!

На таком фоне мадридский клуб смотрится, конечно, более привлекательно и перспективно с точки зрения победы в предстоящем матче. Несмотря на некоторые нюансы, ожидаем его триумф. Что за нюансы? Во-первых, каталонская команда по-прежнему хорошо собирается после неудач. После домашнего поражения от «Лас-Пальмаса» вынесла на выезде «Мальорку» со счётом 5:1.

Ещё один нюанс — история очных встреч. Дело в том, что сине-гранатовые выигрывают у «матрасников» с 2021 года, а именно в пяти матчах подряд. Причём в четырёх последних — всухую. Это достаточно весомые аргументы, чтобы засомневаться в успехе гостей. И всё-таки проблем у «Барселоны» гораздо больше, чем преимуществ над соперником.

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В дополнение к нестабильности главный тренер команды Ханси Флик принял свою красную карточку и на кромке поля теперь появится только в 2025 году. Кроме того, один из лидеров атаки юный Ламин Ямаль снова получил повреждение, до следующего года его тоже ждать не приходится. А при таких раскладах «Атлетико» можно как минимум рассчитывать на очки. Счёт может быть в районе 1:1 или даже 2:1 в пользу гостей.

Ставка: «Атлетико» не проиграет за 1.92.

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