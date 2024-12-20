«Кристал Пэлас» — «Арсенал». Выход на бис

В Кубке лиги «канониры» выиграли со счётом 3:2, а теперь закрепят пройденное.

21 декабря состоится матч 17-го тура чемпионата Англии, в котором «Кристал Пэлас» примет «Арсенал». Матч пройдёт на стадионе «Селхерст Парк» в Лондоне. Стартовый свисток запланирован на 20:30 мск.

Коэффициенты на матч АПЛ «Кристал Пэлас» — «Арсенал» 21 декабря 2024 года

Букмекеры считают фаворитами гостей. Сделать ставку на победу «Арсенала» предлагается с коэффициентом 1.66, что составляет около 60% вероятности. Победа «Кристал Пэлас» оценивается коэффициентом 5.80 — приблизительно 16%. Ничейный исход можно найти в линии за 4.10, что составляет около 24%.

В то же время аналитики считают, что матч «Кристал Пэлас» — «Арсенал» получится результативным. Тотал меньше 2.5 мяча доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 2.00, а тотал больше 2.5 мяча — с коэффициентом 1.86. Если забьют обе команды, сыграет коэффициент 1.90.

Прогноз на матч чемпионата Англии «Кристал Пэлас» — «Арсенал» (21.12.2024)

В середине недели «Арсенал» на «Эмирейтс» выбил «Кристал Пэлас» из Кубка лиги Англии — 3:2. Главными героями стали оформивший хет-трик Габриэл Жезус и набравший форму после травмы Мартин Эдегор. Норвежец записал на свой счёт два голевых паса.

Оливер Гласнер выпустил на лондонское дерби основной состав. Его подопечные боролись до самого конца. Второй гол забили на 85-й минуте. На предыдущей стадии «стекольщики» обыграли на выезде «Астон Виллу» (2:1). Настрой на турнир был серьёзный.

«Кристал Пэлас» будет полон решимости отомстить «канонирам». Не стоит смотреть на 15-е место в турнирной таблице и только три победы в 16 турах. «Стекольщики» выложатся на полную. Впрочем, подопечные Микеля Артеты мотивированы не меньше. Они заряжены чемпионской гонкой.

Потеря очков в предыдущих двух турах укрепляет желание «канониров» выиграть второе подряд лондонское дерби за неделю. Отставание от лидирующего «Ливерпуля» составляет шесть очков. Надо догонять. Иначе положение из сложного станет угрожающим.

«Арсенал» показывает доминирующий футбол и нередко забивает со стандартов. Обычно команду не подводит реализация. Матч предыдущего тура АПЛ с «Эвертоном» (0:0) — исключение. Удача в этот день отвернулась от Артеты. Незадолго до этого его подопечные разгромили «Монако» (3:0) в Лиге чемпионов.

Также стоит отметить, что защита «канониров» ослаблена. Не хватает профильного левого латераля. Александр Зинченко и Риккардо Калафьори в лазарете. Артете приходится использовать полузащитников не в своём амплуа. Воспользовавшись ошибками обороны, «Кристал Пэлас» смог забить два гола на «Эмирейтс». Вполне вероятно, найдёт бреши и в этот раз.

Хорошим вариантом для ставки выглядит П2 + ТБ 2.5 мяча. «Стекольщики» не выиграли ни одной из пяти последних очных встреч. Более того, даже ничьих нет. При этом в четырёх матчах «канониры» забили не меньше двух мячей. Ждём, что «Арсенал» снова победит и будет много голов.

Ставка: победа «Арсенала» и тотал больше 2.5 мяча за 2.55.