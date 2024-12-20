Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranyknejct
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Ставки Статьи

Кристал Пэлас — Арсенал, прогноз на матч АПЛ 21 декабря 2024 года, где смотреть онлайн бесплатно, во сколько начало

«Кристал Пэлас» — «Арсенал». Выход на бис
Михаил Коробов
«Кристал Пэлас» — «Арсенал». Прогноз на матч АПЛ
Аудио-версия:
Комментарии
В Кубке лиги «канониры» выиграли со счётом 3:2, а теперь закрепят пройденное.

21 декабря состоится матч 17-го тура чемпионата Англии, в котором «Кристал Пэлас» примет «Арсенал». Матч пройдёт на стадионе «Селхерст Парк» в Лондоне. Стартовый свисток запланирован на 20:30 мск.

Коэффициенты на матч АПЛ «Кристал Пэлас» — «Арсенал» 21 декабря 2024 года

Букмекеры считают фаворитами гостей. Сделать ставку на победу «Арсенала» предлагается с коэффициентом 1.66, что составляет около 60% вероятности. Победа «Кристал Пэлас» оценивается коэффициентом 5.80 — приблизительно 16%. Ничейный исход можно найти в линии за 4.10, что составляет около 24%.

В то же время аналитики считают, что матч «Кристал Пэлас» — «Арсенал» получится результативным. Тотал меньше 2.5 мяча доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 2.00, а тотал больше 2.5 мяча — с коэффициентом 1.86. Если забьют обе команды, сыграет коэффициент 1.90.

Прогноз на матч чемпионата Англии «Кристал Пэлас» — «Арсенал» (21.12.2024)

Англия — Премьер-лига . 17-й тур
21 декабря 2024, суббота. 20:30 МСК
Кристал Пэлас
Лондон
Не начался
Арсенал
Лондон
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

В середине недели «Арсенал» на «Эмирейтс» выбил «Кристал Пэлас» из Кубка лиги Англии — 3:2. Главными героями стали оформивший хет-трик Габриэл Жезус и набравший форму после травмы Мартин Эдегор. Норвежец записал на свой счёт два голевых паса.

Мюнхенцев ждёт серьёзное испытание
«Бавария» — «РБ Лейпциг». Своевременное возвращение Кейна
«Бавария» — «РБ Лейпциг». Своевременное возвращение Кейна

Оливер Гласнер выпустил на лондонское дерби основной состав. Его подопечные боролись до самого конца. Второй гол забили на 85-й минуте. На предыдущей стадии «стекольщики» обыграли на выезде «Астон Виллу» (2:1). Настрой на турнир был серьёзный.

«Кристал Пэлас» будет полон решимости отомстить «канонирам». Не стоит смотреть на 15-е место в турнирной таблице и только три победы в 16 турах. «Стекольщики» выложатся на полную. Впрочем, подопечные Микеля Артеты мотивированы не меньше. Они заряжены чемпионской гонкой.

Потеря очков в предыдущих двух турах укрепляет желание «канониров» выиграть второе подряд лондонское дерби за неделю. Отставание от лидирующего «Ливерпуля» составляет шесть очков. Надо догонять. Иначе положение из сложного станет угрожающим.

«Арсенал» показывает доминирующий футбол и нередко забивает со стандартов. Обычно команду не подводит реализация. Матч предыдущего тура АПЛ с «Эвертоном» (0:0) — исключение. Удача в этот день отвернулась от Артеты. Незадолго до этого его подопечные разгромили «Монако» (3:0) в Лиге чемпионов.

Чего ждать от боя года?
В бою Усик — Фьюри фаворита нет! Даже мнения экспертов разделились
В бою Усик — Фьюри фаворита нет! Даже мнения экспертов разделились

Также стоит отметить, что защита «канониров» ослаблена. Не хватает профильного левого латераля. Александр Зинченко и Риккардо Калафьори в лазарете. Артете приходится использовать полузащитников не в своём амплуа. Воспользовавшись ошибками обороны, «Кристал Пэлас» смог забить два гола на «Эмирейтс». Вполне вероятно, найдёт бреши и в этот раз.

Хорошим вариантом для ставки выглядит П2 + ТБ 2.5 мяча. «Стекольщики» не выиграли ни одной из пяти последних очных встреч. Более того, даже ничьих нет. При этом в четырёх матчах «канониры» забили не меньше двух мячей. Ждём, что «Арсенал» снова победит и будет много голов.

Ставка: победа «Арсенала» и тотал больше 2.5 мяча за 2.55.

Комментарии
Новости. Ставки
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android