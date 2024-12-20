«Дженоа» — «Наполи». Учись, «Милан»

Неаполитанцы остались без Хвичи, но допускать осечку сейчас нельзя.

21 декабря состоится встреча 17-го тура итальянской Серии А. На стадионе «Луиджи Феррарис» в городе Генуя «Дженоа» примет «Наполи». Стартовый свисток запланирован на 20:00 мск.

Коэффициенты на матч Серии А «Дженоа» — «Наполи» 21 декабря 2024 года

Букмекеры считают фаворитами гостей. Сделать ставку на победу «Наполи» предлагается с коэффициентом 1.76, что приблизительно равно 61% вероятности. Победа «Дженоа» оценивается коэффициентом 5.80 — в районе 17%. Ничейный исход можно найти в линии за 4.40, что составляет около 22%.

В то же время аналитики считают, что матч «Дженоа» — «Наполи» не получится результативным. Тотал меньше 2.5 мяча доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.71, а тотал больше 2.5 мяча — с коэффициентом 2.22. Если забьют обе команды, сыграет коэффициент 2.13.

Прогноз на матч 17-го тура чемпионата Италии «Дженоа» — «Наполи» (21.12.2024)

В прошлом сезоне «Дженоа» и «Наполи» дважды сыграли вничью. В нынешнем встречаются впервые. «Грифоны» расположились на 13-й строчке в турнирной таблице Серии А. Неаполитанцы занимают второе. Вероятность сенсации совсем невелика.

Беспроигрышная серия «Дженоа» в чемпионате Италии насчитывает шесть матчей. Дополнительный прилив эмоций и сил команда получила после назначения легендарного Патрика Виейра. В предыдущем туре первенства на воодушевлении отняла очки у «Милана» (0:0).

Лидер «россонери» Рафаэл Леау заявил, что, даже если бы игра с «Дженоа» продолжалась на 30 минут больше, его команда всё равно не смогла бы забить. Обороняются «грифоны» поистине слаженно. Лишь в одном из семи предыдущих матчей Серии А пропустили больше одного мяча.

И всё же «россонери» знатно вымотали защиту «Дженоа». Нанесли 22 удара. Ведущему борьбу за скудетто «Наполи» это на руку. Антонио Конте хорошо структурировал оборону неаполитанцев, но атаку ещё улучшать и улучшать. «Партенопейцы» пропускают реже всех в Серии А — в среднем 0,6 гола за матч, забивают — 1,5 мяча.

Усложняет для Конте задачу повышения результативности травма Хвичи Кварацхелии. Грузин получил повреждение в матче с «Лацио» (0:1). Выбыл примерно на месяц. Без него в предыдущем туре чемпионата Италии неаполитанцы одержали волевую победу над «Удинезе» (3:1). Один из голов забил Ромелу Лукаку.

Скорее всего, «Наполи» обыграет «Дженоа» со счётом 1:0 или 2:0. Предлагаем поставить на то, что гости победят и не пропустят. «Грифоны» создают слишком мало моментов. По воротам «Милана» они не нанесли ни одного удара в створ. Реже в Серии А забивает только «Лечче».

Ставка: «Наполи» победит и не пропустит за 2.70.