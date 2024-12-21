Экспресс на АПЛ: Эмери доведёт Гвардиолу, «Арсенал» сядет на хвост «Ливерпулю»

В субботу в английской Премьер-лиге будет жарко! Авторы «Чемпионата» подготовили экспресс на три матча 21 декабря.

Прогноз на матч АПЛ «Астон Вилла» — «Манчестер Сити»

Хосеп Гвардиола по-прежнему жалуется на плотный календарь и кадровые проблемы. Вот только раньше у него получалось побеждать в тех же условиях, даже практически не делая замен по ходу встреч. И тут действительно есть вопросы к тренерскому штабу, ведь многие лидеры в строю. Холанд, Де Брёйне, Фоден и Гюндоган, например, играли с «МЮ».

Ещё одна причина, по которой «Астон Вилла» сможет на что-то рассчитывать в предстоящем матче, кроется в истории противостояния. Дело в том, что в Бирмингеме «Манчестер Сити» регулярно сталкивается если не с проблемами, то как минимум с трудностями. В последних двух очных встречах бирмингемцы вообще добыли победу и ничью.

На этот раз, с учётом сегодняшнего состояния обеих сторон, «Вилла» вполне может создать очередные трудности для «Сити». Ставка на голы в обе стороны, как говорится, мастхэв — должна быть. Но букмекеры всё понимают, поэтому коэффициент низкий. Полагаю, можно рискнуть и выбрать что-то из 1Х и ИТБ1 1.5 мяча. Хотя хозяева могут и не проиграть, и забить пару мячей.

Прогноз на матч «Кристал Пэлас» — «Арсенал»

В середине недели «Арсенал» на «Эмирейтс» выбил «Кристал Пэлас» из Кубка лиги Англии — 3:2. Оливер Гласнер выпустил на лондонское дерби основной состав. Его подопечные боролись до самого конца. «Кристал Пэлас» будет полон решимости отомстить «канонирам». Не стоит смотреть на 15-е место в турнирной таблице и только три победы в 16 турах. «Стекольщики» выложатся на полную.

Потеря очков в предыдущих двух турах укрепляет желание «канониров» выиграть второе подряд лондонское дерби за неделю. Отставание от лидирующего «Ливерпуля» составляет шесть очков. Надо догонять. Иначе положение из сложного станет угрожающим. Также стоит отметить, что защита «канониров» ослаблена. Не хватает профильного левого латераля.

Воспользовавшись ошибками обороны, «Кристал Пэлас» смог забить два гола на «Эмирейтс». Вполне вероятно, найдёт бреши и в этот раз. Хорошим вариантом для ставки выглядит П2 + ТБ 2.5 мяча. «Стекольщики» не выиграли ни одной из пяти последних очных встреч. Более того, даже ничьих нет. При этом в четырёх матчах «канониры» забили не меньше двух мячей. Ждём, что «Арсенал» снова победит и будет много голов.

Прогноз на матч «Ипсвич Таун» — «Ньюкасл»

У «Ньюкасла» натуральная чёрная полоса. Команда не знала побед на протяжении четырёх туров АПЛ и опустилась в нижнюю половину турнирной таблицы. Тот же «Ипсвич» в пяти последних турах набрал всего на одно очко меньше. Плюс будет играть на своём поле, где по ходу сезона отбирал очки у «МЮ», «Астон Виллы» и «Фулхэма». Так что, ждать хорошего результата от хозяев?

А вот и нет. «Ньюкасл» преодолел нижнюю точку и выдал серию из двух побед — разгромил «Лестер» (4:0) и спокойно высадил из Кубка лиги добротный «Брентфорд» (3:1). При этом «Ипсвич» дома в АПЛ не побеждал вообще, а «Ньюкасл» в гостях частенько забивает по два и более мяча. В общем, на таком фоне коэффициент 1.80 на П2 выглядит подарком.

Состав у «сорок» гораздо, гораздо мощнее. Семь голов в двух предыдущих матчах намекают на то, что команда пошла на взлёт. Ждём победы «Ньюкасла». Вполне стоит подумать о докупке форы (-1.5) с коэффициентом 2.80. До следующей игры у «Ньюкасла» будет пять дней — более чем достаточно для восстановления. Экономить силы смысла нет, а вот добавить уверенности перед важным отрезком сезона твёрдой победой всегда приятно.

Экспресс на АПЛ 21 декабря

Ставка 1: «Астон Вилла» не проиграет за 1.72.

Ставка 2: победа «Арсенала» и тотал больше 2.5 мяча за 2.55.

Ставка 3: победа «Ньюкасла» за 1.80.

Общий коэффициент = 7.89.