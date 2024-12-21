«Тоттенхэм» — «Ливерпуль». Покушение на лидера АПЛ

Первое поражение «Ливерпуля» за долгое время может случиться уже сейчас. Пока все потихоньку подводят итоги года, чемпионат Англии по футболу приближается к экватору. На горизонте маячит ненавистный тренерам Boxing Day. В воскресенье, 22 декабря, на стадионе «Тоттенхэм Хотспур» в Лондоне состоится матч 17-го тура АПЛ «Тоттенхэм» — «Ливерпуль». Стартовый свисток запланирован на 19:30 мск.

Что ждут букмекеры от матча АПЛ «Тоттенхэм» — «Ливерпуль» 22 декабря 2024 года

Несмотря на статусную вывеску, букмекеры в своих прогнозах вполне однозначно определили фаворита. Они отдают заметное предпочтение гостям. Сделать ставку на победу «Ливерпуля» предлагается с коэффициентом 1.79, что приблизительно равно 55% вероятности. Не так много, но в сравнении с шансами на успех принимающей стороны — нормально.

«Тоттенхэм» получил на свою победу коэффициент 4.50, что можно представить как 22% вероятности. Ничейный исход немного вероятнее, однако коэффициент соразмерен, то есть тоже достаточно высокий и рискованный. Зато большого преимущества в счёте гости получить не должны, считают эксперты. Коэффициент на победу хозяев с форой (+1) в районе 1.71.

Вместе с тем аналитики прогнозируют результативный футбол в Лондоне. Тотал меньше 2.5 мяча доступен в букмекерских конторах аж с коэффициентом 3.40, а тотал больше 2.5 мяча — лишь с коэффициентом 1.31. Если забьют обе команды, сыграет коэффициент 1.36. Наиболее вероятными представляются счета 1:1, 2:2 и 2:1 в пользу гостей.

Анализ и прогноз на матч 17-го тура чемпионата Англии «Тоттенхэм» — «Ливерпуль» (22.12.2024)

«Ливерпуль» демонстрирует один из самых стабильных футболов в этом сезоне среди всех европейских топ-клубов. Иначе лидерские позиции в чемпионате Англии и Лиге чемпионов объяснить просто не получится. Последнее поражение датируется серединой сентября. С тех пор клуб принял участие в 20 матчах разных турниров и одержал 17 побед.

Это не просто круто, это просто обалденно. Но, разумеется, здесь есть несколько «но». Во-первых, сохранять стабильность на протяжении длительного времени в условиях такого плотного календаря невероятно сложно. Рано или поздно осечки будут, их не избежать. Более того, ливерпульская команда уже показывает нехорошие признаки.

После закономерной победы над «Манчестер Сити» со счётом 2:0 случилась ничья с «Ньюкаслом». Причём до 90-й минуты счёт был 3:2 в пользу «красных», но в концовке недотерпели и потеряли очки. Получилось забыть досадный итог благодаря победе над «Жироной» (1:0) в Лиге чемпионов, однако затем последовала ничья с «Фулхэмом» (2:2).

Вторая причина кроется в кадровой ситуации. Арне Слот сейчас столкнулся с проблемой крайних защитников. Эндрю Робертсон получил красную карточку в игре с «Фулхэмом», а Конор Брэдли и Костас Цимикас пока ещё находятся в лазарете. Грек, вероятно, успеет восстановиться, но точно не успеет набрать лучшую форму. А это чревато провалами в обороне.

И это отличные новости для «Тоттенхэма», который накануне выбил из Кубка лиги Англии проснувшийся «Манчестер Юнайтед», забив тому четыре мяча. Встреча, к слову, тоже проходила на «Тоттенхэм Хотспур» и завершилась со счётом 4:3 в пользу хозяев. Причём хозяева сделали счёт 3:0 уже на 54-й минуте. И это без одного из форвардов Ришарлисона.

Вообще, в декабре «шпоры» в основном радуют болельщиков высокой результативностью. Три мяча в ворота «Челси» (3:4), пять голов в ворота «Саутгемптона» (5:0) и четыре мяча в ворота «МЮ» (4:3) — это солидные показатели. Вероятно, «Ливерпуль» сможет сохранить стабильность и набрать очки, но выйти сухим из воды здесь точно не получится.

Думаем, даже можно рискнуть и проверить ставку «индивидуальный тотал хозяев больше 1.5 мяча». Альтернативный вариант — «обе забьют и тотал больше 2.5 мяча». Кстати, «Тоттенхэм» и «Ливерпуль» обычно проводят весёлые матчи друг с другом, в четырёх последних на двоих забили 19 голов. Что-то вроде 2:2 теперь может быть, но не исключаем и возможность победы хозяев.

Ставка: «Тоттенхэм» забьёт минимум два мяча за 2.12.