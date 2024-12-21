«Реал» — «Севилья». Анчелотти забудет обо всех своих титулах

Здесь будет куда сложнее, чем на Межконтинентальном кубке.

2024 год неизбежно уходит, но европейские чемпионаты только приближаются к экватору. Интрига закручивается, и лучшее, конечно, впереди. В воскресенье, 22 декабря, на стадионе «Сантьяго Бернабеу» в Мадриде состоится встреча 18-го тура испанской Примеры «Реал» Мадрид — «Севилья». Стартовый свисток запланирован на 18:15 мск.

Что ждут букмекеры от матча Примеры «Реал» — «Севилья» 22 декабря 2024 года

Букмекеры в своих прогнозах считают явными фаворитами хозяев. Сделать ставку на победу мадридского «Реала» предлагается с коэффициентом 1.37, что приблизительно равно 73% вероятности. Победа «Севильи» оценивается коэффициентом 8.70 (11% вероятности). Поставить на ничью можно за 5.70.

Вместе с тем аналитики прогнозируют результативный футбол на «Сантьяго Бернабеу». Тотал меньше 2.5 мяча доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 2.50, а тотал больше 2.5 мяча — с коэффициентом 1.53. Если забьют обе команды, сыграет коэффициент 1.83. Наиболее вероятным представляется счёт 2:0 в пользу хозяев.

Анализ и прогноз на матч 18-го тура чемпионата Испании «Реал» — «Севилья» (22.12.2024)

Мадридский «Реал», кончено, по праву считается фаворитом предстоящего матча. Проблемы решены не все, но вырулить на более-менее стабильную дорогу у него получилось. После гостевого поражения от «Атлетика» из Бильбао (1:2) провёл четыре встречи в разных турнирах и добыл три победы при одной ничьей.

Накануне вот с разгромным счётом обыграл в Катаре мексиканскую «Пачуку» (3:0) и взял какой-то трофейчик. Статус титула роли не играет. Факт в том, что приятная победа должна поднять общее настроение. Особенно на фоне забитых мячей в исполнении Килиана Мбаппе и вернувшегося после травмы Винисиуса.

Однако рассчитывать на простую игру даже на домашнем стадионе подопечным Карло Анчелотти не стоит. Дело в том, что они летали в Катар посреди недели, тратили время на дорогу, жертвовали восстановлением и подготовкой. Соперник же последний матч провёл на прошлых выходных и готовился в недельном цикле.

Кроме того, «Севилья» перед концом года взбодрилась. После завершения ноябрьской международной паузы и возобновления клубных чемпионатов она провела пять встреч в разных турнирах и одержала три победы при всего лишь одном поражении. Но, строго говоря, проиграть сегодняшнему «Атлетико» Мадрид со счётом 3:4 — вообще не зазорно.

Оборона мадридского «Реала» в нынешнем сезоне, особенно с учётом некоторых кадровых потерь, похвастаться надёжностью, увы, не может. Недавние три мяча от «Райо Вальекано» (3:3) и два гола от «Аталанты» (3:2) — тому подтверждение. Наверняка мадридцы на своём поле забьют, но выйти сухими из воды у них не получится.

В качестве ставки на предстоящую игру предлагаем рассмотреть голы в обе стороны. Коэффициент у букмекеров вполне рабочий. Состояние команд располагает. Да и статистика противостояний не против: в шести из семи предыдущих очных встреч забивала и одна, и вторая команда. Счёт может быть как 1:1, так и 2:1 в пользу хозяев.

Ставка: обе забьют за 1.83.