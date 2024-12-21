«Монца» — «Ювентус». Пощадите болельщиков

22 декабря состоится встреча 17-го тура итальянской Серии А. Встретятся «Монца» и «Ювентус». Игра пройдёт на стадионе «Ю-Пауэр» в Монце. Стартовый свисток запланирован на 22:45 мск. Главный судья — Давиде Масса.

Коэффициенты на матч Серии А «Монца» — «Ювентус» 22 декабря 2024 года

Букмекеры считают фаворитами гостей. Сделать ставку на победу «Ювентуса» предлагается с коэффициентом 1.70, что приблизительно равно 58% вероятности. Победа «Монцы» оценивается коэффициентом 5.60 — в районе 16%. Ничейный исход можно найти в линии за 3.70, что составляет около 26%.

В то же время аналитики считают, что матч «Монца» — «Ювентус» не получится результативным. Тотал меньше 2.5 мяча доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.64, а тотал больше 2.5 мяча — с коэффициентом 2.35. Если забьют обе команды, сыграет коэффициент 2.26.

Прогноз на матч 17-го тура чемпионата Италии «Монца» — «Ювентус» (22.12.2024)

Напрочь игнорируя разницу в классе, «Монца» из года в год доставляет «Ювентусу» серьёзные проблемы. Все пять предыдущих очных встреч получились близкими. Две из них бело-красные даже выиграли. Их настрою и бесстрашию в матчах с грандами многие позавидуют.

Возглавляет «Монцу» легенда «Милана» Алессандро Неста. Тренер он пока не столь успешный, как футболист, но определённые задатки имеются. Как и полагается команде бывшего защитника, бело-красные внимательно обороняются. Ни разу в текущем розыгрыше Серии А не пропустили больше двух мячей за игру, правда, и сами только три раза забили больше двух голов.

Складывается сезон для «Монцы» ужасно: предпоследнее место в турнирной таблице чемпионата Италии. Безвыигрышная серия подопечных Несты в первенстве насчитывает восемь встреч (три ничьих против пяти поражений). Всё из-за огромного количества травм. А матч с «Ювентусом» ещё и пропустит из-за перебора жёлтых карточек сын Паоло Мальдини (ещё одной легенды «Милана») — Даниэль.

У «Ювентуса» тоже не всё гладко, но всяко лучше, чем у «Монцы». «Старая синьора» потеряла очки в четырёх предыдущих турах Серии А, из-за чего опустилась на шестое место в турнирной таблице. С другой стороны, она до сих пор идёт без поражений (шесть побед и 10 ничьих) и преуспевает в других турнирах.

На прошлой неделе подопечные Тьяго Мотты победили «Манчестер Сити» (2:0) в Лиге чемпионов, а во вторник разгромили «Кальяри» (4:0) в Кубке Италии. В обоих случаях счёт открыл Душан Влахович с передач Кенана Йылдыза.

На почве неудовлетворительных результатов в первенстве у Влаховича возник конфликт с болельщиками. Чтобы к нему не возвращаться, нужно как минимум обыгрывать «Монцу», а дальше посмотрим. Возьмём П2 + ТМ 3.5 мяча.

Результативность в Серии А у «Ювентуса» невысокая — в среднем 1,6 гола за игру, но и пропускает он всего-навсего 0,7 гола за матч. Фанаты туринцев измучены бесконечными ничьими на внутренней арене. Пора побеждать.

Ставка: победа «Ювентуса» и тотал меньше 3.5 мяча за 2.17.