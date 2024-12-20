Александр Усик — Тайсон Фьюри: новых фокусов от Цыганского короля не будет

21 декабря в Эр-Рияде (Саудовская Аравия) состоится вечер бокса, главным событием которого станет бой-реванш между Александром Усиком и Тайсоном Фьюри. В первом поединке в мае 2024 года украинский боксёр победил раздельным решением. Поединок начнётся не ранее 1:30 мск 22 декабря. В России показывать бой не планируют.

На кону в этом бою будут титулы чемпиона мира по версиям WBC, IBO, WBO, WBA (Super) и The Ring. После победы в первом поединке Усик стал абсолютным чемпионом мира в супертяжёлом весе. Ради реванша он отказался от титула по версии IBF.

Букмекеры считают фаворитом боя Александра Усика. На победу украинца дают коэффициент 1.50, это примерно 62% вероятности. Шансы Фьюри оценили котировкой 2.90 (около 32% вероятности), а на ничью можно сделать ставку за 15.00 (6%).

На то, что бой продлится всю дистанцию, можно сделать ставку с коэффициентом 1.57, а на досрочное завершение можно поставить за 2.40.

Фьюри — всё? Или ещё нет?

Тайсон Фьюри проиграл первый бой. И проиграл по делу. Усик был быстрее, техничнее и справился со всеми козырями Цыганского короля. Многие поклонники бокса и эксперты сразу же вспомнили бой Тайсона с Фрэнсисом Нганну. Там он победил, но также оказался в нокдауне, да и вообще был удручающе медленным и пассивным. Неужели время Тайсона Фьюри ушло?

С другой стороны, несмотря на заслуженную победу украинца, достаточно вспомнить судейские карты. Это было раздельное решение. То есть от успеха Фьюри отделяло не так и много. Как и Усика –, от поражения. По сути, всё решил один провальный раунд британца. Девятый, в котором он оказался в нокдауне.

Конечно, оба боксёра провели тщательный анализ, работу над ошибками. Усику чуть проще. Он всё сделал правильно в первом поединке, уверенно реализовал своё преимущество в скорости и технике. Александр прочувствовал на себе мощь ударов Фьюри и теперь понимает, чего стоит опасаться, а чего — нет. Его план сработал, и теперь задача украинца — просто подойти к реваншу в своей лучшей форме и повторить пройденное. Конечно, это легко сказать. Но эта задача всё равно проще, чем у Фьюри.

Тайсону катастрофически не хватило скорости в первом поединке. Он столкнулся с соперником, куда более опасным, чем все его предыдущие оппоненты. И не смог подобрать ключи к нему. Усик всё время был на долю секунды быстрее. При этом Фьюри не стал ничего менять в своей манере защиты. Опущенные руки, попытки уклоняться только корпусом — всё это не довело до добра.

Что нужно сделать Тайсону? Во-первых, сбросить вес и получить лёгкость, скорость, которые помогут ему если не опережать Усика, то, по крайней мере, успевать за ним. А во-вторых, нужно поднять руки. Вести бой внимательно, от защиты. Вообще, вся карьера Фьюри — это преодоление. Он любит и умеет загнать себя в угол, а затем — героически возродиться.

Но тот ли это случай? Кажется, что нет. Да, Тайсон способен начать бой с правильной тактикой, способен на определённой дистанции придерживаться стратегии, но 12 раундов против Усика… Рано или поздно концентрация просядет и Цыганский король откатится к базовым настройкам. Новых фокусов не будет. Шанс на лаки-панч есть всегда, однако украинец доказал, что не теряет концентрации. При этом сам Усик тоже не сможет нокаутировать соперника. Да ему это и не слишком нужно. Кажется, Александру более интересно переиграть оппонента тактически. И в этот раз решение судей должно быть единогласным. На такой исход и поставим. Коэффициент 2.70.

Ставка: победа Усика единогласным решением за 2.70.