Александр Усик — Тайсон Фьюри: букмекеры что-то знают?

21 декабря в Эр-Рияде (Саудовская Аравия) состоится вечер бокса, главным событием которого станет бой-реванш между Александром Усиком и Тайсоном Фьюри. В первом поединке в мае 2024 года украинский боксёр победил раздельным решением судей. Бой начнётся не ранее 1:30 мск 22 декабря. В России показывать поединок не планируют.

На кону в этом противостоянии будут титулы чемпиона мира по версиям WBC, IBO, WBO, WBA (Super) и The Ring. После победы в первом поединке Усик стал абсолютным чемпионом мира в супертяжёлом весе. Ради реванша он отказался от титула по версии IBF, которая настаивала на обязательной защите титула.

Букмекеры считают фаворитом боя Александра Усика. На победу украинца дают коэффициент 1.75. Шансы Фьюри оценили котировкой 2.25, а на ничью можно сделать ставку за 15.00. На то, что бой продлится всю дистанцию, можно сделать ставку с коэффициентом 1.60, а на досрочное завершение можно поставить за 2.35.

Разумеется, чем ближе бой, тем больше ставок на него принимают. И тем больше вероятность корректив в букмекерской линии. Посмотрим, как менялись котировки на предстоящий поединок.

Шансы Фьюри растут?

Если смотреть на мировые букмекерские конторы, то линию на бой открыли ещё весной. При этом поставить на победу украинского боксёра можно было в среднем с коэффициентом 1.60, а шансы Фьюри оценивали в 2.50.

С тех пор котировки на успех Усика выросли примерно на 0.15 — 0.2, в то время как вероятность того, что Фьюри сможет взять реванш, выросла. Причём здесь коэффициент упал куда на более серьёзную величину, у отдельных букмекеров даже на 0.5.

Конечно, колебания стали более заметны в последние дни, когда объём ставок стал заметно расти. Тенденция остаётся той же — шансы британца растут.

Почему так? Всё-таки для Цыганского короля этот вес более привычен, в характере Фьюри преодолевать трудности, да и сам Тайсон уверяет, что сделал выводы, подготовился как никогда и пребывает в лучшей форме. И игроки на ставках верят в его победу. У Тайсона много фанатов, да и высокий коэффициент делает своё дело, манит крупным выигрышем.

При этом стоит помнить, что снижение коэффициентов совершенно не означает, что шансы Фьюри выросли. Это всего лишь говорит о том, что букмекер заметил некоторый перекос в ставках на британца и скорректировал линию. Никаких теорий заговора здесь построить не получится.

Если говорить о ничьей, то объём ставок на этот исход традиционно небольшой. Колебания в течение последнего месяца были на 0.50 в обе стороны, но коэффициент остался в районе 15.00. Всё-таки ничья в боксе — событие малопредсказуемое и редкое.

Такая же ситуация и на рынке полного боя. После открытия линии коэффициент на то, что поединок продлится все 12 запланированных раундов, чуть-чуть понизился. Затем, наоборот, стал чуть выше. Букмекеры меняют линию в пределах 0.05 по несколько раз в день, но единого тренда здесь нет. Вероятнее расклад, при котором бой будет полным, но и досрочное завершение реванша между Усиком и Фьюри не исключено.