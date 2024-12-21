«МЮ» — «Борнмут». Нервы, нервы, снова нервы

22 декабря состоится матч 17-го тура чемпионата Англии, в котором «Манчестер Юнайтед» примет «Борнмут». Встреча пройдёт на легендарном стадионе «Олд Траффорд» в Манчестере. Стартовый свисток запланирован на 17:00 мск.

Коэффициенты на матч АПЛ «Манчестер Юнайтед» — «Борнмут» 22 декабря 2024 года

Букмекеры считают фаворитами хозяев. Сделать ставку на победу «Манчестер Юнайтед» предлагается с коэффициентом 1.85, что равно около 54% вероятности. Победа «Борнмута» оценивается коэффициентом 4.20 — приблизительно 22%. Ничейный исход можно найти в линии за 4.02, что составляет около 24%.

В то же время аналитики считают, что матч «Манчестер Юнайтед» — «Борнмут» получится результативным. Тотал меньше 2.5 мяча доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 2.37, а тотал больше 2.5 мяча — с коэффициентом 1.63. Если забьют обе команды, сыграет коэффициент 1.60.

Прогноз на матч чемпионата Англии «МЮ» — «Борнмут» (22.12.2024)

Как и предполагалось, назначение Рубена Аморима не устранило разом всех проблем одного из самых титулованных клубов Англии. Одни компоненты игры улучшились, другие стали хуже. Манкунианцы вылетели из Кубка лиги Англии, уступив «Тоттенхэму» (3:4), а также проиграли два из трёх предыдущих матчей АПЛ.

У «красных дьяволов» хаос в обороне. Защитники часто проигрывают верховую борьбу, в частности на угловых, а также ведутся на финты и позволяют сопернику выходить на ударные позиции. Исправить это можно только обильными тренировками и тактическими занятиями. На это нужно время.

Зато чего «Манчестер Юнайтед» не занимать, так это желания. С «Тоттенхэмом» отыгрывались с 0:3. Имели неплохие шансы сравнять счёт и вырвать победу, но немного не повезло. Отдельно хочется отметить рвение Амада Диалло. Его прессинг — это нечто. В предыдущих шести турах АПЛ вингер записал на свой счёт шесть результативных действий, в игре со «шпорами» — ещё два.

Манкунианцы не защищены от потери очков в матче с «Борнмутом». «Вишни» вышли на новый уровень и проводят лучший сезон в истории. Занимают шестую строчку в турнирной таблице. Отставание от расположившегося на четвёртом месте «Ноттингем Форест» составляет три очка.

Такими темпами можно и за путёвку в Лигу чемпионов побороться. Кто бы мог подумать несколько лет назад, что «Борнмут» будет показывать более слаженный командный футбол и расположится на семь мест выше в турнирной таблице АПЛ, чем «Манчестер Юнайтед»? «Вишни» уступили только пять раз за 16 встреч.

В предыдущем туре чемпионата Англии «Борнмут» сыграл вничью с «Вест Хэмом» (1:1). «Вишни» нанесли без малого 30 ударов, девять из которых пришлись в створ. Атака неслабая, но в гостях они пропускают в два раза чаще, чем дома.

На «Олд Траффорд» сохранить ворота на замке подопечным Ираолы будет сложно. Манкунианцы жаждут проявить себя перед новым тренером. Проверим ОЗ + ТБ 2.5 мяча. Шесть из восьми последних очных матчей получились результативными. Ждём, что не меньше трёх голов команды соорудят и в этот раз.

Ставка: обе забьют и тотал больше 2.5 мяча за 1.90.