«Эвертон» — «Челси». «Ливерпуль» далеко не уйдёт

«Аристократы» не повторят ошибок «Арсенала» и повысят шансы на чемпионство.

22 декабря состоится матч 17-го тура чемпионата Англии, в котором «Эвертон» примет «Челси». Встреча пройдёт на стадионе «Гудисон Парк» в Ливерпуле. Стартовый свисток запланирован на 17:00 мск. Главный арбитр — Крис Кавана.

Коэффициенты на матч АПЛ «Эвертон» — «Челси» 22 декабря 2024 года

Букмекеры считают фаворитами гостей. Сделать ставку на победу «Челси» предлагается с коэффициентом 1.66, что равно около 60% вероятности. Победа «Эвертона» оценивается коэффициентом 5.60 — приблизительно 16%. Ничейный исход можно найти в линии за 4.10, что составляет около 24%.

В то же время аналитики считают, что матч «Эвертон» — «Челси» получится результативным. Тотал меньше 2.5 мяча доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 2.25, а тотал больше 2.5 мяча — с коэффициентом 1.69. Если забьют обе команды, сыграет коэффициент 1.74.

Прогноз на матч чемпионата Англии «Эвертон» — «Челси» (22.12.2024)

История очных встреч на «Гудисон Парк» всецело на стороне «Эвертона». Пять побед в шести предыдущих случаях. Всего-навсего один раз за последние пять сезонов «Челси» оказался сильнее в Ливерпуле. Энцо Мареска попробует поправить статистику.

Бывший помощник Хосепа Гвардиолы строит игру «аристократов» из качественных материалов. «Челси» видится одним из главных претендентов на победу в АПЛ — заслуженное второе место в турнирной таблице. Отставание от лидирующего «Ливерпуля» составляет два очка.

«Синие» выиграли восемь встреч подряд во всех турнирах. Это лучшая победная серия с сезона-2016/2017, когда под руководством Антонио Конте клуб стал чемпионом Англии. Феерит Коул Палмер. Может получить шанс проявить себя в АПЛ и стать одним из лидеров команды 18-летний Марк Гиу. Он забил пять мячей в предыдущих двух матчах Лиги конференций.

Лондонцы идут правильным курсом. Об «Эвертоне» того же сказать нельзя. Он бьётся за выживание. В этом нет вины Шона Дайча. Тренер многое сделал для того, чтобы «ириски» сохранили прописку в элитном дивизионе. Будь больше ресурсов и меньше проблем с ФФП, дела бы шли лучше.

Подопечные Дайча уступили в 2 из 12 последних матчей АПЛ, но много раз сыграли вничью. В предыдущем туре поделили очки с «Арсеналом» (0:0). Очень повезло. «Канониры» доминировали. Они упустили ряд голевых моментов и по своим воротам позволили нанести лишь два удара. Оба пришлись в молоко.

«Эвертон» идёт на 16-й строчке в турнирной таблице. Отрыв от располагающегося в зоне вылета «Ипсвича» составляет три очка. Борьба за выживание — хороший мотиватор, но у «Челси» стимул не хуже. Проверим П2 + ТБ 1.5 мяча. Результативность у «аристократов» лучшая в АПЛ. В среднем за встречу забивают 2,3 мяча. Как минимум два гола «ирискам» должны забить.

Ставка: победа «Челси» и тотал больше 1.5 мяча за 1.92.