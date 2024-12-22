Экспресс на АПЛ: не дайте «МЮ» себя обмануть

Завершаем выходные в уютной компании АПЛ. Авторы «Чемпионата» собрали экспресс из трёх матчей, которые будут сыграны в воскресенье, 22 декабря.

Прогноз на матч «Эвертон» — «Челси»

История очных встреч на «Гудисон Парк» всецело на стороне «Эвертона». Пять побед в шести предыдущих случаях. Всего-навсего один раз за последние пять сезонов «Челси» оказался сильнее в Ливерпуле. Но в этот раз, похоже, серия прервётся. «Челси» видится одним из главных претендентов на победу в АПЛ — заслуженное второе место в турнирной таблице.

«Синие» выиграли восемь встреч подряд во всех турнирах. Это лучшая победная серия с сезона-2016/2017, когда под руководством Антонио Конте клуб стал чемпионом Англии. Лондонцы идут правильным курсом. Об «Эвертоне» того же сказать нельзя. Он бьётся за выживание. «Эвертон» идёт на 16-й строчке в турнирной таблице.

Отрыв от располагающегося в зоне вылета «Ипсвича» составляет три очка. Борьба за выживание — хороший мотиватор, но у «Челси» стимул не хуже. Проверим П2 + ТБ 1.5 мяча. Результативность у «аристократов» лучшая в АПЛ. В среднем за встречу забивают 2,3 мяча. Как минимум два гола «ирискам» должны забить.

Прогноз на матч «МЮ» — «Борнмут»

Как и предполагалось, назначение Рубена Аморима не устранило разом всех проблем одного из самых титулованных клубов Англии. Результаты нестабильны, пропускает команда много и исправно. Победа над «Сити» не должна вводить в заблуждение — впереди огромное количество работы. От этого и будем отталкиваться.

Манкунианцы не защищены от потери очков в матче с «Борнмутом». «Вишни» вышли на новый уровень и проводят лучший сезон в истории. Занимают шестую строчку в турнирной таблице. Отставание от расположившегося на четвёртом месте «Ноттингем Форест» составляет три очка. «Вишни» уступили только пять раз за 16 встреч.

В предыдущем туре чемпионата Англии «Борнмут» сыграл вничью с «Вест Хэмом» (1:1). «Вишни» нанесли без малого 30 ударов, девять из которых пришлись в створ. Атака неслабая, но в гостях они пропускают в два раза чаще, чем дома. На «Олд Траффорд» сохранить ворота на замке подопечным Ираолы будет сложно. Манкунианцы жаждут проявить себя перед новым тренером. Проверим ОЗ + ТБ 2.5 мяча. Шесть из восьми последних очных матчей получились результативными.

Прогноз на матч «Тоттенхэм» — «Ливерпуль»

«Ливерпуль» демонстрирует один из самых стабильных футболов в этом сезоне среди всех европейских топ-клубов. Последнее поражение датируется серединой сентября. Но, разумеется, здесь есть несколько «но». Во-первых, сохранять стабильность на протяжении длительного времени в условиях такого плотного календаря невероятно сложно.

Вторая причина кроется в кадровой ситуации. Арне Слот сейчас столкнулся с проблемой крайних защитников. Эндрю Робертсон получил красную карточку в игре с «Фулхэмом», а Конор Брэдли и Костас Цимикас пока ещё находятся в лазарете. Грек, вероятно, сумеет восстановиться, но точно не успеет набрать лучшую форму. А это чревато провалами в обороне.

И это отличные новости для «Тоттенхэма», который накануне выбил из Кубка лиги Англии проснувшийся «МЮ», забив тому четыре мяча. Вероятно, «Ливерпуль» сможет сохранить стабильность и набрать очки, но выйти сухим из воды здесь точно не получится. Думаем, даже можно рискнуть и проверить ставку «индивидуальный тотал хозяев больше 1.5 мяча». Кстати, «Тоттенхэм» и «Ливерпуль» обычно проводят весёлые матчи друг с другом, в четырёх последних на двоих забили 19 голов.

Экспресс на АПЛ 22 декабря

Ставка 1: «Челси» победит + тотал больше 1.5 гола за 1.93.

Ставка 2: обе забьют + тотал больше 2.5 гола в матче «МЮ» — «Борнмут» за 1.90.

Ставка 3: ИТБ 1.5 гола «Тоттенхэма» за 2.17.

Общий коэффициент = 7.96.