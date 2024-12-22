«Вашингтон» — «Лос-Анджелес». Осталось немного

23 декабря состоится матч регулярного чемпионата НХЛ, в котором «Вашингтон» примет «Лос-Анджелес». Встреча пройдёт на льду стадиона «Кэпитал Уан-Арена» в Вашингтоне. Первое вбрасывание запланировано на 1:00 мск.

Коэффициенты на матч НХЛ «Вашингтон» — «Лос-Анджелес» 23 декабря 2024 года

Букмекеры в своих прогнозах не могут выявить фаворита. Сделать ставку на победу «Вашингтона» в основное время предлагается с тем же коэффициентом, что и на выигрыш «Лос-Анджелеса» — 2.55, что равно 38% вероятности. Поставить на ничью по итогам 60 минут можно за 4.05 (примерно 24%).

Вместе с тем аналитики ожидают, что встреча «Вашингтон» — «Лос-Анджелес» получится результативной. Тотал меньше 5.5 шайбы оценивается коэффициентом 2.05, а тотал больше 5.5 шайбы — коэффициентом 1.77. Если каждая команда забьёт во всех периодах, сыграет коэффициент 8.70. Поставить на то, что будут послематчевые буллиты, можно за 8.20.

Прогноз на матч НХЛ «Вашингтон Кэпиталз» — «Лос-Анджелес Кингз» (23.12.2024)

Победив «Каролину» (3:1), «Вашингтон» вернулся на первое место в Восточной конференции. Одним из главных героев стал Чарли Линдгрен. Он совершил 24 сейва, один из которых можно назвать выдающимся. Вратарь испытывал серьёзное недомогание. Он не смог говорить после матча, но своё дело выполнил до конца.

Хорошо, что у Спенсера Карбери в подспорье есть не менее надёжный голкипер — Логан Томпсон. А вот пополнение лазарета — плохо. Хотя восходящая звезда «Вашингтона» Коннор Макмайкл считает, что команда прибавила без Александра Овечкина. Он не имел в виду, что без капитана лучше. Речь о том, что другие хоккеисты стали больше выкладываться ради результата.

«Столичные» проиграли всего лишь 3 из 12 предыдущих матчей. Только два раза уступили в основное время, в обоих случаях — в гостях из-за банальной усталости. Небольшой перерыв сыграл на руку Спенсеру Карбери. Его подопечные перевели дух и весьма уверенно разделались с «Каролиной». Снова забил Алексей Протас. Также неплохо выступил Иван Мирошниченко.

«Лос-Анджелес» тоже смотрится вдохновлённо. С конца ноября результаты заметно улучшились, а поражения в основное время почти пропали. Радует Владислав Гавриков. 29-летний защитник стабильно надёжен и исправно отдаёт результативные передачи.

Однако на дистанции у «Кингз» результаты менее впечатляющие. Хороший отрезок во многом обусловлен удобным календарём и большим количеством домашних игр. В гостях «Лос-Анджелес» выступает куда менее уверенно. Однако это не мешает держаться в топ-3 дивизиона с некоторым запасом.

Немаловажно, что у «Кингз» очень мало времени на восстановление и подготовку после гостевых встреч с «Филадельфией» и «Нэшвиллом». Плотный график на фоне перелётов — это всегда опасно. Предлагаем проверить победу «Вашингтона» с учётом ОТ и буллитов. Хотя, вполне вероятно, «столичные» выиграют в основное время.

По потерянным очкам, а также по соотношению заброшенных и пропущенных шайб «Вашингтон» является лучшей командой лиги. Сбалансированность состава бросается в глаза. Хоккеисты выступают с прекрасной самоотдачей и чётко выполняют инструкции Спенсера Карбери. «Кэпиталз» выглядят зрело. Ещё бы дождаться Овечкина.

Ставка: победа «Вашингтона» с учётом ОТ и буллитов за 1.90.