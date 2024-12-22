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Фиорентина — Удинезе, прогноз на матч Серии А 23 декабря 2024 года, где смотреть онлайн бесплатно, во сколько начало

«Фиорентина» — «Удинезе». Давид де Хеа держит марку
Михаил Коробов
«Фиорентина» — «Удинезе». Прогноз на матч Серии А
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Бывший вратарь «МЮ» продолжает выручать на любой вкус.

23 декабря состоится встреча 17-го тура итальянской Серии А, в которой «Фиорентина» примет «Удинезе». Встреча пройдёт на стадионе «Артемио Франки» во Флоренции. Стартовый свисток запланирован на 20:30 мск. Главный арбитр — Маттео Марченаро.

Коэффициенты на матч Серии А «Фиорентина» — «Удинезе» 23 декабря 2024 года

Букмекеры считают фаворитами хозяев. Сделать ставку на победу «Фиорентины» предлагается с коэффициентом 1.65, что приблизительно равно 61% вероятности. Победа «Удинезе» оценивается коэффициентом 5.90 — в районе 16%. Ничейный исход можно найти в линии за 4.20, что составляет 23%.

В то же время аналитики сомневаются, что матч «Фиорентина» — «Удинезе» получится результативным. Тотал меньше 2.5 мяча доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.96, а тотал больше 2.5 мяча — с коэффициентом 1.90. Если забьют обе команды, сыграет коэффициент 1.93.

Прогноз на матч чемпионата Италии «Фиорентина» — «Удинезе» (23.12.2024)

Италия — Серия А . 17-й тур
23 декабря 2024, понедельник. 20:30 МСК
Фиорентина
Флоренция
Не начался
Удинезе
Удине
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Проиграв в предыдущем туре «Болонье» (0:1), «Фиорентина» прервала свою восьмиматчевую победную серию в чемпионате Италии. Следом была ничья с «Виторией Гимарайнш» в Лиге конференций. Неужели у флорентийцев наметился спад?

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Спокойно. У Раффаэле Палладино всё под контролем. В обоих случаях были сложные соперники, плюс флорентийцы выступали на выезде. На турнирном раскладе результаты никак не отразились. Команда вышла сразу в 1/8 финала Лиги конференций и расположилась на четвёртом месте в турнирной таблице Серии А.

Путёвка в Лигу чемпионов мотивирует «лилий». В гостях они мало забивают и не всегда показывают всё, на что способны. Зато во Флоренции команда не потерпела ни одного поражения в текущем розыгрыше Серии А. Все пять последних домашних матчей выиграны с общим счётом 13:4. «Удинезе», берегись!

«Маленькие зебры», по обыкновению, располагаются в середине турнирной таблицы Серии А. Начало сезона выдали бодрое, но силы быстро иссякли, и началась чёрная полоса. «Удинезе» уступил в пяти из семи предыдущих встреч. Вничью сыграл с «Эмполи» (1:1), победил располагающуюся в зоне вылета «Монцу» (2:1). Очевидно, что ближайший оппонент сильнее.

За этот период подопечные Косты Руньяича забили только пять мячей, а пропустили 14. Если бы не бывший защитник московского ЦСКА Яка Бийол, которого сватают в миланский «Интер», показатели были бы ещё хуже. Он забил победный гол в ворота «Монцы» и качественно исполнял прямые обязанности.

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Всё плохо у «Удинезе» из-за большого количества травм. В лазарете пребывает почти половина исполнителей основной обоймы. «Фиорентина» не упустит такой замечательный шанс вернуться в победное русло. Возьмём П1 + ТБ 1.5 мяча. Два из трёх последних очных матчей закончились именно так. Ещё один ознаменовался ничейным исходом — 2:2.

Ставка: победа «Фиорентины» и тотал больше 1.5 мяча за 2.00.

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