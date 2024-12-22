«Металлург» — «Авангард». Вот что значит действующий чемпион

23 декабря состоится матч регулярного чемпионата КХЛ, в котором «Металлург» примет «Авангард». Встреча пройдёт на льду стадиона «Арена-Металлург» в Магнитогорске. Первое вбрасывание запланировано на 17:00 мск.

Коэффициенты на матч КХЛ «Металлург» — «Авангард» 23 декабря 2024 года

Букмекеры в своих прогнозах отдают предпочтение хозяевам. Сделать ставку на победу «Металлурга» в основное время предлагается с коэффициентом 2.32, что приблизительно равно 43% вероятности. Победа «Авангарда» по итогам трёх периодов оценивается коэффициентом 2.94 (около 33% вероятности). Поставить на ничью можно за 4.10 (24%).

Вместе с тем аналитики ожидают, что встреча «Металлург» — «Авангард» получится результативной. Тотал меньше 4.5 шайбы оценивается коэффициентом 2.08, а тотал больше 4.5 шайбы — коэффициентом 1.75. Если каждая команда забросит больше 1.5 шайбы, сыграет коэффициент 1.92. Поставить на то, что будут послематчевые буллиты, можно за 6.60.

Прогноз на матч КХЛ «Металлург» Магнитогорск — «Авангард» Омск (23.12.2024)

Фонбет Чемпионат КХЛ Фонбет Чемпионат КХЛ 23 декабря 2024, понедельник. 17:00 МСК Металлург Мг Магнитогорск Не начался Авангард Омск Кто победит в основное время? П1 X П2

Без малого месяц назад «Металлург» досадно уступил дома «Авангарду» (1:2 Б). Желание отомстить — первая, но не единственная мотивация магнитогорцев. Ещё один стимул — положение в турнирной таблице. Лидеры Восточной конференции в декабре потеряли много очков, в то время как у действующего чемпиона игра пошла.

Подопечные Андрея Разина выдали отличную серию — пять побед в основное время против одного поражения. Уступили на выезде московскому «Динамо» (2:3). В последних двух матчах магнитогорцы обыграли конкурентов — «Автомобилист» (4:2) и «Салават Юлаев» (4:2).

Повысилась дисциплинированность «Металлурга». Стало меньше удалений и ошибок, увеличилось количество создаваемых моментов. У «Авангарда» тоже подъём. Растормошило команду назначение опытного Ги Буше.

С тех пор как канадский специалист занял должность главного тренера, омичи долгое время не проигрывали. Вплоть до визита в Тольятти. А забивают больше прежнего. «Ястребы» стали интереснее смотреться в атаке, но Ги Буше придётся ломать голову над структурированием игры обороны.

Тревожные звонки прозвенели во встречах с «Нефтехимиком» (4:3 ОТ) и «Ладой» (3:4). Нижнекамцам «ястребы» позволили нанести 38 бросков в створ. В обеих играх пропустили первыми. Примечательно, что в обоих случаях омичи выступали на выезде. В Нижнекамске спаслись, в Тольятти — нет, хотя момент у Рида Буше в концовке имелся.

Важная задача для Ги Буше — разобраться с гостевым фактором. «Авангард» выиграл всего-навсего 6 из 15 выездных матчей. Восемь из девяти поражений потерпел по итогам 60 минут. Быстро этот вопрос не уладить. Поэтому предлагаем проверить лобовую победу «Металлурга». Он на ходу.

Ставка: победа «Металлурга» за 2.32.