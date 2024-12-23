Экспресс на футбол: «Интер», «Фиорентина» и «Бенфика» берут от жизни всё

Футбольные выходные подошли к концу, но на понедельник тоже кое-что осталось. Авторы «Чемпионата» собрали экспресс на встречи 23 декабря.

Прогноз на матч «Фиорентина» — «Удинезе»

На своём поле «Фиорентина» не потерпела ни одного поражения в текущем розыгрыше Серии А. Все пять последних домашних матчей выиграны с общим счётом 13:4. «Маленькие зебры», по обыкновению, располагаются в середине турнирной таблицы Серии А. Начало сезона выдали бодрое, но силы быстро иссякли.

«Удинезе» уступил в пяти из семи предыдущих встреч. Вничью сыграл с «Эмполи» (1:1), победил располагающуюся в зоне вылета «Монцу» (2:1). Очевидно, что ближайший оппонент сильнее. За этот период подопечные Косты Руньяича забили только пять мячей, а пропустили 14.

Всё плохо у «Удинезе» из-за большого количества травм. В лазарете пребывает почти половина исполнителей основной обоймы. «Фиорентина» не упустит такой замечательный шанс вернуться в победное русло. Возьмём П1 + ТБ 1.5 мяча. Два из трёх последних очных матчей закончились именно так. Ещё один ознаменовался ничейным исходом — 2:2.

Прогноз на матч «Интер» — «Комо»

Отличительной чертой миланского клуба является надёжная оборона. Нет, вы не поняли. Очень надёжная оборона. За шесть туров на евроарене пропущен всего один мяч, такой же крутой показатель только у «Ливерпуля», которому в этом сезоне справедливо поют дифирамбы. В чемпионате Италии к 17-му туру меньше пропустили лишь три клуба.

«Комо» перед 17-м туром занимал безопасное место, но отрыв от зоны вылета мизерный. А плотность внизу высокая, желающих остаться много. «Комо» старается регулярно забивать, даже иногда дарит сенсации наподобие победы над «Ромой» (2:0) в прошлом туре. Кроме того, у футболистов клуба может быть преимущество в свежести, поскольку они готовились в недельном цикле. Однако рассчитывать на новый подвиг будет сложно. Особенно в гостях, где не всё так гладко.

Подопечные Симоне Индзаги же хороши на своём поле, что в сумме с бодрой формой и надёжной защитной линией даёт полное преимущество. Исходя из этого, логично проверить их победу. Правда, букмекеры дают слишком слабый коэффициент на такое событие, поэтому придётся комбинировать. Предлагаем зайти через фору. Счёт может быть 2:0 или 3:1.

Прогноз на матч «Бенфика» — «Эшторил»

Клубам из верхней части турнирной таблицы «Эшторил» проиграл без шансов. Разгромно уступил «Санта-Кларе» (1:4), «Спортингу» (0:3) и «Порту» (0:4). И вот черёд «Бенфики».

Сезон складывается для подопечных Бруну Лаже весьма неплохо. Они на пороге выхода в плей-офф Лиги чемпионов, при этом не сильно отстают от «Порту» и «Спортинга» в Примейре. Беспроигрышная серия «орлов» в первенстве насчитывает 13 встреч. Ничьих за этот период только две.

«Бенфика» пропускает реже всех в чемпионате Португалии — восемь голов в 14 встречах. Результативность не очень высокая, но в целом с ней порядок. Не стареет Анхель Ди Мария. Бывший полузащитник мадридского «Реала» оформил дубль в перенесённом матче 8-го тура Примейры с «Насьоналом» (2:0).

Предлагаем заключить пари на то, что «Бенфика» победит «Эшторил» и не пропустит. «Канарейки» редко создают моменты, особенно с лидерами. В 14 встречах Примейры забили только 12 мячей. Трубин может захватить на поле стул. Посидеть, отдохнуть. Работы будет мало.

Экспресс на 23 декабря

Ставка 1: победа «Фиорентины» и тотал больше 1.5 мяча за 2.04.

Ставка 2: победа «Интера» над «Комо» с форой (-1.5) за 1.72.

Ставка 3: победа «Бенфики» всухую за 1.79.

Общий коэффициент: 2.04 х 1.72 х 1.79 = 6.28