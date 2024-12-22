«Интер» — «Комо». Сеск Фабрегас ещё не дорос

В СМИ появилась информация, что бывший игрок ЦСКА Яка Бийол может быть куплен миланским «Интером». Вот только сегодняшнему «Интеру» едва ли понадобится помощь словенца. И скромный «Комо» это осознает на собственной шкуре. Матч 17-го тура Серии А состоится на стадионе «Сан-Сиро» в Милане, стартовый свисток запланирован на 22:45 мск.

Что ждут букмекеры от матча Серии А «Интер» — «Комо» 23 декабря 2024 года

Букмекеры в своих прогнозах однозначны, они отдают явное предпочтение принимающей стороне. Сделать ставку на победу «Интера» предлагается с коэффициентом 1.26, что даже приблизительно переваливает за 75% вероятности. Победа «Комо» оценивается коэффициентом 13.00 (менее 10% вероятности). Поставить на ничью можно за 6.70.

Вместе с тем аналитики прогнозируют результативный футбол на «Сан-Сиро». Тотал меньше 2.5 мяча доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 2.48, а тотал больше 2.5 мяча — с коэффициентом 1.52. Если забьют обе команды, сыграет коэффициент 2.10. Наиболее же вероятным экспертам представляется счёт 2:0 в пользу принимающей стороны.

Анализ и прогноз на матч 17-го тура чемпионата Италии «Интер» — «Комо» (23.12.2024)

На днях «Интер» обыграл «Удинезе», где выступает Яка Бийол. Встреча 1/8 финала Кубка Италии тоже проходила на стадионе «Сан-Сиро» в Милане и завершилась со счётом 2:0. Этой победой «нерадзурри» закрепили триумф, который случился в матче с римским «Лацио» ранее — 6:0. Настроение должно быть прекрасное.

Подопечные Симоне Индзаги продвинулись по турнирной сетке Кубка Италии. В чемпионате Италии тоже всё неплохо — замыкают тройку лучших, отстав от лидирующей «Аталанты» на несколько очков при игре в запасе. А в Лиге чемпионов вовсю претендуют на прямой выход в 1/8 финала. До топ-3 там вообще рукой подать.

Отличительной чертой миланского клуба является надёжная оборона. Нет, вы не поняли. Очень надёжная оборона. За шесть туров на евроарене пропущен всего один мяч, такой же крутой показатель только у «Ливерпуля», которому в этом сезоне справедливо поют дифирамбы. В чемпионате Италии к 17-му туру меньше пропустили лишь три клуба.

«Комо», в свою очередь, тоже заслужил похвалу. Под руководством Сеска Фабрегаса вышел в Серию А, а теперь борется за сохранение прописки. Получается, правда, с переменным успехом. Перед 17-м туром занимал безопасное место, но отрыв от зоны вылета мизерный. А плотность внизу высокая, желающих остаться много.

«Комо» старается регулярно забивать, даже иногда дарит сенсации наподобие победы над «Ромой» (2:0) в прошлом туре. Кроме того, у футболистов клуба может быть преимущество в свежести, поскольку они готовились к предстоящему матчу в недельном цикле. Однако рассчитывать на новый подвиг будет сложно. Особенно в гостях, где не всё так гладко.

Подопечные Симоне Индзаги же хороши на своём поле, что в сумме с бодрой формой и надёжной защитной линией даёт полное преимущество. Исходя из этого, логично проверить их победу. Правда, букмекеры дают слишком «низкий» коэффициент на такое событие, а потому придётся комбинировать. Предлагаю зайти через фору. Счёт может быть 2:0 или 3:1.

Ставка: победа «Интера» с форой (-1.5) за 1.70.