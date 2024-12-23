Не успеет вратарь толком размяться, а матч уже окончен. Лёгкие три очка для лиссабонцев.

«Бенфика» — «Эшторил». Трубин может захватить с собой стул

На 23 декабря запланирована игра 15-го тура португальской Примейры, в которой встретятся «Бенфика» и «Эшторил». Стартовый свисток на стадионе «Да Луш» в Лиссабоне прозвучит в 21:45 мск. Главный судья — Антониу Нобре.

Коэффициенты на матч «Бенфика» — «Эшторил» 23 декабря 2024 года

Букмекеры в своих прогнозах однозначны, они считают фаворитами хозяев. Сделать ставку на победу «Бенфики» предлагается с коэффициентом 1.08, что приблизительно равно 89% вероятности. Победа «Эшторила» оценивается коэффициентом 24.0 — в районе 4%. Ничейный исход можно найти в линии за 12.5, что составляет 7%.

В то же время аналитики уверены, что матч «Бенфика» — «Эшторил» получится результативным. Тотал меньше 2.5 мяча доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 3.50, а тотал больше 2.5 мяча — с коэффициентом 1.30. Если забьют обе команды, сыграет коэффициент 2.23.

Прогноз на матч чемпионата Португалии «Бенфика» — «Эшторил» (23.12.2024)

По традиции «Бенфика», «Порту» и «Спортинг» ведут между собой борьбу за победу в чемпионате Португалии. Все остальные сильно отстают. Часто вместе с тремя флагманами представляет страну на международной арене «Брага». «Эшторил» же, по обыкновению, располагается в нижней части турнирной таблицы.

«Канарейки» располагают скромнейшими ресурсами и не пользуются такой популярностью, как «орлы». У «Эшторила» посредственный состав и малоопытный тренерский штаб. Хватает этого только для того, чтобы набирать очки с середняками и аутсайдерами.

Клубам из верхней части турнирной таблицы «Эшторил» проиграл без шансов. Разгромно уступил «Санта-Кларе» (1:4), «Спортингу» (0:3) и «Порту» (0:4). Хотя в двух из трёх случаев выступал дома. Наступила очередь «Бенфики» издевательски легко обыгрывать «канареек».

Сезон складывается для подопечных Бруну Лаже весьма неплохо. Они на пороге выхода в плей-офф Лиги чемпионов, при этом не сильно отстают от «Порту» и «Спортинга» в Примейре. Беспроигрышная серия «орлов» в первенстве насчитывает 13 встреч. Ничьих за этот период только две.

«Бенфика» пропускает реже всех в чемпионате Португалии — восемь голов в 14 встречах. Во многом это заслуга Анатолия Трубина. Он является одним из лучших голкиперов топ-7 лиг по проценту отражённых ударов.

Результативность у подопечных Бруну Лаже не очень высокая, но в целом с ней порядок. Не стареет Анхель Ди Мария. Бывший полузащитник мадридского «Реала» оформил дубль в перенесённом матче 8-го тура Примейры с «Насьоналом» (2:0). Есть у аргентинца ещё порох в пороховницах!

Предлагаем заключить пари на то, что «Бенфика» победит «Эшторил» и не пропустит. «Канарейки» редко создают моменты, особенно с лидерами. В 14 встречах Примейры забили только 12 мячей. Трубин может захватить на поле стул. Посидеть, отдохнуть. Работы будет мало.

Ставка: «Бенфика» победит и не пропустит за 1.75.