«Питтсбург» — «Филадельфия». Евгений Малкин упакует подарок

24 декабря состоится матч регулярного чемпионата НХЛ, в котором «Питтсбург» примет «Филадельфию». Встреча пройдёт на льду стадиона «Пи-Пи-Джи Пэйнтс-Арена» в Питтсбурге. Первое вбрасывание запланировано на 3:00 мск.

Коэффициенты на матч НХЛ «Питтсбург» — «Филадельфия» 24 декабря 2024 года

Букмекеры в своих прогнозах отдают предпочтение хозяевам. Сделать ставку на победу «Питтсбурга» в основное время предлагается с коэффициентом 2.22, что приблизительно равно 44% вероятности. Победа «Филадельфии» по итогам трёх периодов оценивается коэффициентом 2.80 (около 34% вероятности). Поставить на ничью можно за 4.30 (примерно 22%).

Вместе с тем аналитики ожидают, что встреча «Питтсбург» — «Филадельфия» получится результативной. Тотал меньше 5.5 шайбы оценивается коэффициентом 2.34, а тотал больше 5.5 шайбы — коэффициентом 1.60. Если каждая команда забьёт во всех периодах, сыграет коэффициент 7.60. Поставить на то, что будут послематчевые буллиты, можно за 8.80.

Прогноз на матч НХЛ «Питтсбург Пингвинз» — «Филадельфия Флайерз» (24.12.2024)

НХЛ — регулярный чемпионат НХЛ — регулярный чемпионат 24 декабря 2024, вторник. 03:00 МСК Питтсбург Пингвинз Питтсбург Не начался Филадельфия Флайерз Филадельфия Кто победит в основное время? П1 X П2

«Питтсбург» и «Филадельфия» выдали ужасное начало сезона, но затем неплохо прибавили и теперь претендуют на получение уайлд-кард. «Пингвины» расположились на девятой строчке в турнирной таблице Восточной конференции. «Лётчики» отстают на одно очко, зато у них есть игра в запасе.

Впрочем, последние результаты говорят о том, что у «Питтсбурга» дела всё же идут получше: проиграны только 4 из 12 предыдущих встреч. И лишь одна неудача состоялась на своём льду. За этот период подопечные Майка Салливана победили немало клубов из верхней части сводной таблицы НХЛ.

«Филадельфия» может похвастаться всего тремя победами в последних девяти играх. Пять поражений зафиксировано по итогам 60 минут. Победили «лётчики» откровенно не впечатляющий «Детройт» и находящийся на дне «Коламбус».

Сильный спад у Матвея Мичкова. Он не набрал ни одного очка в последних пяти матчах при показателе полезности «-8». Шансы россиянина на «Колдер Трофи» сильно пошатнулись.

В свою очередь, нестареющие лидеры «Питтсбурга» Сидни Кросби и Евгений Малкин пребывают в отличном тонусе, часто делают результат. Недавно испытал на себе их мощь «Нэшвилл» (5:4 ОТ). Канадец оформил хет-трик из результативных передач и забил один гол, а с паса россиянина забил победный гол Брайан Раст.

На днях «пингвины» всухую уступили «Нью-Джерси» (0:3). Помимо борьбы за уайлд-кард, они будут мотивированы исправиться за плохой результат. Проверим лобовую победу «Питтсбурга». В последнее время у «Филадельфии» перестало работать то, что приносило плоды в прошлом месяце. Пропущенных шайб много, а вот атака барахлит.

Ставка: победа «Питтсбурга» с учётом ОТ и буллитов за 2.22.