«Северсталь» — «Нефтехимик». Когда цифры врут

У череповчан пять побед кряду. Но есть пара важных нюансов.

24 декабря состоится матч регулярного чемпионата, в котором «Северсталь» примет «Нефтехимик». Встреча пройдёт в «Ледовом дворце» в Череповце. Первое вбрасывание запланировано на 19:30 мск.

Коэффициенты на матч «Северсталь» — «Нефтехимик» 24 декабря 2024 года

Букмекеры однозначны в своих прогнозах, они считают фаворитами хозяев. Сделать ставку на победу «Северстали» в основное время предлагается с коэффициентом 1.90, что приблизительно равно 51% вероятности. Победа «Нефтехимика» по итогам трёх периодов оценивается коэффициентом 4.03 (около 24% вероятности). Поставить на ничью можно за 3.95 (25%).

Вместе с тем аналитики ожидают, что встреча «Северсталь» — «Нефтехимик» получится результативной. Тотал меньше 4.5 шайбы оценивается коэффициентом 2.42, а тотал больше 4.5 шайбы — коэффициентом 1.55. Если каждая команда забросит больше 1.5 шайбы, сыграет коэффициент 1.90.

Прогноз на матч КХЛ «Северсталь» — «Нефтехимик» (24.12.2024)

Фонбет Чемпионат КХЛ Фонбет Чемпионат КХЛ 24 декабря 2024, вторник. 19:30 МСК Северсталь Череповец Не начался Нефтехимик Нижнекамск Кто победит в основное время? П1 X П2

Соперники из одной весовой категории, но с существенными отличиями. Сначала — про общие черты. Обе команды при скромных зарплатных фондах входят в зону плей-офф. Разумеется, находятся в нижней части посева — бодаться с грандами сложно, разница в ресурсах велика. Два тренерских (можно даже сказать — авторских) проекта с узнаваемым стилем и добротными результатами.

На этом сходства заканчиваются и начинаются отличия. Во-первых, «Северсталь» чувствует себя гораздо увереннее: шестое место Запада, 12 очков запаса от девятой строчки. «Нефтехимик» на Востоке лишь восьмой, причём по потерянным очкам «Лада» даже лучше, а отставание «Сибири» минимально. Очень шатко.

Во-вторых, череповчане набрали страшный ход. Пять побед подряд, все — в основное время. Правда, есть два нюанса: все игры состоялись на своём льду, и в каждом случае всё решалось на тоненького (разница строго в одну-две шайбы). Нижнекамцы, напротив, не выигрывали два раза подряд аж с первой декады октября. То есть 2,5 месяца!

Наконец, подопечные Андрея Козырева действуют активнее, заточены на атаку. В среднем в матчах с их участием забрасывается 5,5 шайбы, тогда как у «Нефтехимика» этот показатель едва переваливает за пять голов. Большее количество бросков — приятный бонус. В общем, состояние оппонентов разнится.

Добавим к этому солидную статистику очных встреч: в семи предыдущих домашних встречах с нижнекамцами у «Северстали» пять побед и два поражения за пределами основного времени. Вроде бы всё очевидно, тем более букмекеры отдают хозяевам заметное преимущество.

Пожалуй, слишком заметное: на П1 дают ниже двойки. Череповчане завершают домашнюю серию, но стоит признать, что на отрезке из пяти побед в основное время им сопутствовала удача. На одну-две осечки определённо наиграли. Нюанс: они в четвёртый раз кряду выйдут на лёд через день.

«Нефтехимик» проводит лишь вторую игру выездной серии, перед которой у него были лишние сутки на отдых. Накануне уступили ЦСКА — 4:7. Бились до конца, последнюю шайбу получили в пустые ворота. Дальше — тоже ЦСКА, но через два дня и на своём льду. А потом «Трактор», раненый «Авангард»…

Это всё к чему. При таком уровне оппозиции в Череповце гости лягут костьми ради результата. Благо с голами тут порядок: на протяжении пяти игр забивают как минимум трижды в основное время. А «Северсталь», напомним, в последнее время пропустила меньше ожидаемого.

Так что рисковать и брать победу нижнекамцев — скорее дело вкуса. А вот ИТБ 2 гола «Нефтехимика» за 1.85 смотрится замечательно. Мы бы даже рассмотрели ИТБ 2.5 гола «Нефтехимика» за 2.50. На фоне внушительной пропускной способности для победы этого может не хватить, но две-три шайбы клуб из Татарстана наверняка оформит.

Ставка: ИТБ 2.5 гола «Нефтехимика» за 2.50.