Экспресс на КХЛ: «Трактор» берёт своё, «Северсталь» возвращает долги

Авторы «Чемпионата» подготовили экспресс на две встречи КХЛ, которые состоятся во вторник, 24 декабря.

Прогноз на матч КХЛ «Северсталь» — «Нефтехимик»

Фонбет Чемпионат КХЛ Фонбет Чемпионат КХЛ 24 декабря 2024, вторник. 19:30 МСК Северсталь Череповец Не начался Нефтехимик Нижнекамск Кто победит в основное время? П1 X П2

У «Северстали» пять побед подряд, у «Нефтехимика» в последнее время поражений больше, чем выигрышей. Добавим к этому солидную статистику очных встреч: в семи предыдущих домашних матчах с нижнекамцами у «Северстали» пять побед и два поражения за пределами основного времени. Букмекеры отдают хозяевам заметное преимущество.

Пожалуй, слишком заметное: на П1 дают ниже двойки. Череповчане завершают домашнюю серию, но стоит признать, что на отрезке из пяти побед в основное время им сопутствовала удача. На одну-две осечки они определённо наиграли. Нюанс: они в четвёртый раз кряду выйдут на лёд через день. График плотный

«Нефтехимик» проводит лишь вторую игру выездной серии, перед которой у него были лишние сутки на отдых. Накануне проиграли ЦСКА — 4:7. Бились до конца, последнюю шайбу получили в пустые ворота. Дальше — тоже ЦСКА, но через два дня и на своём льду. А потом — «Трактор», раненый «Авангард»…

Это всё к чему. При таком уровне оппозиции в Череповце гости лягут костьми ради результата. Благо с голами тут порядок: на протяжении пяти игр забивают как минимум трижды в основное время. А «Северсталь», напомним, в последнее время пропустила меньше ожидаемого. Так что ИТБ 2 гола «Нефтехимика» за 1.85 смотрится замечательно. Мы бы даже рассмотрели ИТБ 2.5 гола «Нефтехимика» за 2.50. На фоне внушительной пропускной способности для победы этого может не хватить, но две-три шайбы клуб из Татарстана наверняка оформит.

Прогноз на матч КХЛ «Барыс» — «Трактор»

Фонбет Чемпионат КХЛ Фонбет Чемпионат КХЛ 24 декабря 2024, вторник. 17:00 МСК Барыс Астана Не начался Трактор Челябинск Кто победит в основное время? П1 X П2

21 декабря команды встречались в Челябинске. «Трактор» победил со счётом 3:2, хотя к 50-й минуте проигрывал. Неудача стала для «Барыса» девятой в основное время в последних 11 матчах. Клуб из Казахстана расположился на предпоследнем месте в сводной таблице КХЛ. Разговоры о плей-офф давно утихли.

Накануне после поражения от «Куньлуня» (0:2) Галым Мамбеталиев заявил, что подопечных не хватает на всю игру. Они выпадают, мало создают, зато исправно допускают позиционные ошибки у своих ворот и проигрывают единоборства. «Трактор» такое не прощает.

На последнем отрезке челябинцы потеряли, по собственным меркам, много очков. После поражения от минского «Динамо» (1:3) Бенуа Гру отметил, что его команде нужно просто переработать данное состояние, избавиться от «ржавости». Челябинцы по-прежнему возглавляют турнирную таблицу Восточной конференции, близость конкурентов — отличный стимулятор.

Предлагаем проверить П2 + ТБ 3.5 шайбы. Все три предыдущие официальные очные встречи закончились именно так. В среднем за игру челябинцы забивают 3,1 гола, в то время как астанчане пропускают 2,8. Несмотря на то что матч состоится в Казахстане, «Трактор» — явный фаворит. Он нащупал свою игру в предыдущей встрече и уже лучше готов к тому, что может предложить соперник.

Экспресс на КХЛ 24 декабря

Ставка 1: ИТБ 2.5 гола «Нефтехимика» за 2.50.

Ставка 2: победа «Трактора» + тотал больше 3.5 гола за 2.05.

Общий коэффициент = 5.13.