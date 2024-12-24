«Манчестер Сити» — «Эвертон». Уже не смешно

«Горожане» опустились на седьмую строчку в АПЛ. Так можно и без Лиги чемпионов остаться.

26 декабря состоится матч 18-го тура чемпионата Англии, в котором «Манчестер Сити» примет «Эвертон». Встреча пройдёт на стадионе «Этихад» в Манчестере. Стартовый свисток запланирован на 15:30 мск.

Коэффициенты на матч АПЛ «Манчестер Сити» — «Эвертон» 26 декабря 2024 года

Букмекеры считают фаворитами хозяев. Сделать ставку на победу «Манчестер Сити» предлагается с коэффициентом 1.35, что равно около 73% вероятности. Победа «Эвертона» оценивается коэффициентом 8.70 — приблизительно 11%. Ничейный исход можно найти в линии за 6.10, что составляет около 16%.

В то же время аналитики уверены, что матч «Манчестер Сити» — «Эвертон» получится результативным. Тотал меньше 2.5 мяча доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 2.48, а тотал больше 2.5 мяча — с коэффициентом 1.54. Если забьют обе команды, сыграет коэффициент 1.86.

Прогноз на матч чемпионата Англии «Манчестер Сити» — «Эвертон» (26.12.2024)

В начале сезона даже синоптики в третьем поколении не предположили бы, что у «Манчестер Сити» дома могут возникнуть проблемы с «Эвертоном». «Горожане» уверенно выиграли три предыдущие очные встречи. Разница в классе солидная, но теперь она ничего не значит.

«Горожане» выдали худшую серию при Хосепе Гвардиоле. Победили только в одном-единственном из 12 последних матчей во всех турнирах. «Эвертон», в свою очередь, в предыдущих двух встречах в чемпионате Англии сыграл вничью с «Арсеналом» (0:0) и «Челси» (0:0).

На дистанции у подопечных Шона Дайча ещё более впечатляющие показатели. Они проиграли всего-навсего 2 из 13 последних игр в АПЛ. «Ириски», в отличие от «горожан», обороняются с предельной внимательностью. Джордан Пикфорд не только регулярно выручает, но и грамотно руководит защитой.

У «Эвертона» только одна большая проблема — плохая реализация моментов. Часто подопечные Дайча доходят до чужих ворот, но бьют мимо или прямо в голкипера. В 16 играх в АПЛ забили 14 голов — меньше лишь у замыкающего турнирную таблицу «Саутгемптона».

У «Манчестер Сити» тоже беда с результативностью, но по другой причине. Кадровые потери и потеря уверенности подкосили. Хосеп Гвардиола стал много нервничать, путаться с тактикой и утратил контроль над раздевалкой. «Горожане» пропускают очень простые мячи и безыдейно смотрятся в атаке. Поначалу нейтральных зрителей это забавляло, теперь происходящее смахивает скорее на затянувшуюся шутку.

Помрачнела статистика Эрлинга Холанда. В шести предыдущих матчах АПЛ он забил только один гол. Норвежец считает себя главным виновником поражения от «Астон Виллы» (1:2). Однако это не тот случай, когда нужно искать крайних. Команда переживает кризис, которому не видно ни конца ни края.

Предлагаем проверить Х2. На последнем отрезке «Арсенал» и «Челси» смотрятся куда лучше «горожан», эмоциональное состояние которых пошатнулось. Однако даже лондонским грандам не удалось обыграть «ирисок». Они набрались того, чего как раз лишился «Манчестер Сити» — уверенности.

Ставка: «Эвертон» не проиграет за 3.40.