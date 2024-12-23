«Барыс» — «Трактор». Челябинск останется на вершине

24 декабря состоится матч регулярного чемпионата КХЛ, в котором «Барыс» примет «Трактор». Встреча пройдёт на льду стадиона «Барыс-Арена» в Астане. Первое вбрасывание запланировано на 17:00 мск.

Коэффициенты на матч КХЛ «Барыс» — «Трактор» 24 декабря 2024 года

Букмекеры однозначны в своих прогнозах, они считают фаворитами гостей. Сделать ставку на победу «Трактора» в основное время предлагается с коэффициентом 1.63, что приблизительно равно 56% вероятности. Победа «Барыса» по итогам трёх периодов оценивается коэффициентом 4.80 (около 21% вероятности). Поставить на ничью можно за 4.40 (23%).

Вместе с тем аналитики ожидают, что встреча «Барыс» — «Трактор» не получится результативной. Тотал меньше 4.5 шайбы оценивается коэффициентом 1.85, а тотал больше 4.5 шайбы — коэффициентом 1.96. Если каждая команда забьёт во всех периодах, сыграет коэффициент 14.5. Поставить на то, что будут послематчевые буллиты, можно за 6.60.

Прогноз на матч КХЛ «Барыс» Астана — «Трактор» Челябинск (24.12.2024)

Фонбет Чемпионат КХЛ Фонбет Чемпионат КХЛ 24 декабря 2024, вторник. 17:00 МСК Барыс Астана Не начался Трактор Челябинск Кто победит в основное время? П1 X П2

21 декабря команды встречались в Челябинске. «Трактор» победил со счётом 3:2, хотя к 50-й минуте проигрывал. Неудача стала для «Барыса» девятой в основное время в последних 11 матчах. Клуб из Казахстана расположился на предпоследнем месте в сводной таблице КХЛ. Разговоры о плей-офф можно вести разве что в мечтах.

Остались ли у «Барыса» силы на ещё одну попытку отобрать очки у лидера? Астанчане навязали свою игру в первых двух периодах, но третий прошёл полностью под диктовку челябинцев. Успехи полностью зависят от подвигов вратарской бригады.

Накануне после поражения от «Куньлуня» (0:2) Галым Мамбеталиев заявил, что подопечных не хватает на всю игру. Они выпадают, мало создают, зато исправно допускают позиционные ошибки у своих ворот и проигрывают единоборства. «Трактор» такое не прощает.

На последнем отрезке челябинцы потеряли, по собственным меркам, много очков. То, что у них дома возникли трудности с одним из главных аутсайдеров лиги — весьма тревожный звонок. «Трактор» никак не отойдёт после недавнего перерыва.

После поражения от минского «Динамо» (1:3) Бенуа Гру отметил, что его команде нужно просто переработать данное состояние, избавиться от «ржавости». Челябинцы по-прежнему возглавляют турнирную таблицу Восточной конференции, но по потерянным очкам «Салават Юлаев» впереди. Близость конкурентов — отличный стимулятор.

Предлагаем проверить П2 + ТБ 3.5 шайбы. Все три предыдущие официальные очные встречи закончились именно так. В среднем за игру челябинцы забивают 3,1 гола, в то время как астанчане пропускают 2,8. Несмотря на то что матч состоится в Казахстане, «Трактор» — явный фаворит. Он нащупал свою игру в предыдущем матче и уже лучше готов к тому, что может предложить соперник. Так что сюрпризов не ждём.

Ставка: победа «Трактора» и тотал больше 3.5 шайбы за 2.03.