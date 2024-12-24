Топ-5 событий недели в беттинге от «Вредного букмекера»

Эксперт в беттинге с восьмилетним опытом работы в букмекерских компаниях Владимир Прокофьев — о главных событиях индустрии за предыдущие семь дней.
1. Закон об уголовной ответственности за рекламу онлайн-казино
Соответствующий проект внесли в Госдуму. Минимальная ответственность — штраф до 300 000 рублей или срок до двух лет. Максимальная ответственность (если рекламировать онлайн-казино среди детей) — срок до шести лет.
Потенциальное влияние на индустрию азартных игр следующее:
◾️арбитражники — минимальное.
Проверил их каналы и чаты в телеграм-каналах — паники нет. Многие находятся не в РФ и льют трафик на другие ГЕО. Возможно, некоторые перестанут публично освещать свою деятельность в РФ.
◾️онлайн-кинотеатры и сайты с нелегальным контентом для взрослых — никакое.
Они и так нелегальны, и даже реклама ЦУПИСных букмекеров там незаконна. Для них ничего не меняется.
◾️инфлюенсеры — приличное.
Во многом из-за них закон и собираются изменить — повлияла Екатерина Мизулина.
Популярные стримеры онлайн-казино из-за границы, некоторые из которых имеют статус иноагента, вряд ли прекратят. Для менее раскрученных и с движухами в РФ это проблема.
Также закон повлияет на будущее. Юные звёзды со временем перестанут лить трафик на казино.
2. Прорыв BetBoom в киберспорте
А) «Комьюнити-касты» БК на Shanghai Major в лайве на пике, по данным Streams Charts:
◾️312 000 у амбассадора BetBoom Shadowkek (> 1 млн уникальных пользователей за весь турнир);
◾️231 000 у официальной англоязычной трансляции;
Интересно, что у амбассадора Winline Buster на IEM Cologne было 180 000.
Б) Major для BetBoom по росту ставок сопоставим с футбольным Евро.
Трофей на этом турнире выиграла Team Spirit — партнёр БК. Параллельно в Dota 2 команда BetBoom Team стала третьей на турнире ESL ONE.
В) Ключевой актив BetBoom в киберспорте — Team Spirit. У них топовая медийка и более 1 млн подписчиков суммарно в соцсетях. К популярности добавляются и трофеи в разных дисциплинах, например:
🏆 The International в Dota 2;
🏆 Major в CS2;
🏆 CCT S2 EU в CS2 (Академия);
🏆 PMSL EMEA FALL в PUBG Mobile;
🏆 CCS4 в MLBB.
С 2025-го букмекерам разрешено спонсировать составы в LoL и Valorant. Жду Team Spirit с БК и там.
По итогам 2023-го BetBoom был третьим по доле рынка. В киберспорте БК, пожалуй, на уровне топ-1.
Удивительно, как это проспал Fonbet. За лидерство с BetBoom борются Winline и Pari.
3. Fonbet купил рекламу в OZON
Букмекер зашел на маркетплейс через нейминг Премьер-лиги по баскетболу. Механика следующая — укажи имя и телефон, поставь галочку и участвуй в розыгрыше.
Количество действий упростили до предела. Чем меньше кликов, тем лучше конверсия в целевое действие. Среди участников разыгрывают мини-холодильник и сертификаты на 150 000 рублей.
Fonbet собрал комбо маркетплейсов:
◾️реклама на Wildberries;
◾️реклама в «Маркете».
Да и на OZON уже заходил через спецпроект по Sports. Так БК знакомит с брендом холодную аудиторию для дальнейшего прогрева. Это может не сработать в моменте, работа на перспективу.
4. 1xbet подписал контракт с международной федерацией баскетбола (ФИБА) на три года
1xbet — нелегальный букмекер в РФ. Его сайты блокируются, у него нет лицензии, он не поддерживает российский спорт, не платит целевые отчисления и не соблюдает наши законы.
Почему это важная новость? В трансляциях баскетбольных турниров ФИБА теперь будет логотип 1xbet. И жители РФ смогут его увидеть. В итоге нелегальный букмекер получит порцию рекламы даже там, где по законам не мог купить напрямую.
Пример, как это работает — «Матч ТВ» показывает Серию А, спонсор турнира 1xbet, и в итоге в кадре периодически мелькает бренд нелегального букмекера.
5. Leon продлил контракт со Второй лигой
По оценке «РБ Бизнес», сумма вырастет на 30% и составит 150 млн рублей в год.
Контракт с неймингом. Название турнира — Leon-Вторая лига. Это ключевой актив букмекера, который решает две важнейшие задачи:
◾️присутствие во многих регионах РФ, в том числе в офлайне;
◾️повышение узнаваемости бренда за счёт трансляций, нейминга, болельщиков клубов, публикаций в СМИ и социальных сетях.
По объективным причинам, это не самый популярный турнир. Но потенциал роста есть. Букмекеру важнее даже не спортивные результаты, а постоянная генерация инфоповодов. Для этого возможны различные челленджи и финансовая мотивация за создание популярного контента в соцсетях.
Ещё больше новостей беттинга — в телеграм-канале Владимира Прокофьева «Вредный букмекер».