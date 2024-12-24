ЦСКА — СКА. Ротенбергу понадобится оправдание

Новый год всё ближе, а ситуация в Континентальной хоккейной лиге всё горячее. Играют почти без перерывов, так что скучать не приходится. В среду, 25 декабря, на льду «ЦСКА-Арены» в Москве состоится встреча регулярного чемпионата КХЛ ЦСКА — СКА. Стартовое вбрасывание запланировано на 19:30 мск.

Что ждут букмекеры от матча КХЛ ЦСКА — СКА 25 декабря 2024 года

Букмекеры в своих прогнозах не могут выделить явного фаворита, хотя едва заметное преимущество отдают принимающей стороне. Сделать ставку на победу ЦСКА в основное время предлагается с коэффициентом 2.50, в то время как победа СКА оценивается в 2.70. Разница в вероятностях составляет около 3%.

Вместе с тем аналитики прогнозируют результативный хоккей в Москве. Тотал меньше 4.5 шайбы доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 2.33, а тотал больше 4.5 шайбы — с коэффициентом 1.56. Поставить на буллит в основное время можно за 7.00, а овертайм котируется у экспертов с коэффициентом 3.95.

Анализ и прогноз на матч КХЛ ЦСКА Москва — СКА Санкт-Петербург (25.12.2024)

Московский ЦСКА набрал ход и, судя по всему, не думает останавливаться. Не помешали даже такие преграды на пути, как пауза на Кубок Первого канала и сильные соперники. До перерыва получилось одержать пять побед, после — ещё три. При этом армейцы недавно обыграли идущий среди лидеров «Спартак» (5:4 ОТ), продемонстрировав приличную реализацию.

Этого, как видно, оказалось мало, и подопечные Ильи Воробьёва в последнем матче разгромили «Нефтехимик» со счётом 7:4. Четыре очка результативности на свой счёт записал Виталий Абрамов. Игрок, к слову, является одним из главных бомбардиров команды. Благодаря этой серии удалось подняться в турнирной таблице КХЛ в топ-5.

На фоне таких достижений ЦСКА подходит к предстоящему армейскому дерби как опасный оппонент и полноценный претендент на победу. СКА, в свою очередь, тоже претендует на топ-5 КХЛ и не должен быть недооценён, но в последнее время очки теряет чаще. Особенно в матчах с лидерами.

Например, петербургский клуб в декабре успел уступить московскому «Динамо» (2:4) и ярославскому «Локомотиву» (2:3). Да и по матчу с нижегородским «Торпедо», откровенно говоря, есть вопросы. Петербуржцы на своём льду к концу первого периода «горели» 0:3. В итоге вырвали победу со счётом 6:4, но звоночек тревожный.

Предстоящее дерби ЦСКА и СКА тоже может получиться результативным. Обе стороны не стесняются огрехов в обороне, зато в атаке могут показать класс. Кроме того, их единственная очная встреча в этом сезоне завершилась со счётом 5:4 в овертайме. Теперь забить по два раза для них тоже не должно составить проблемы. Счёт можно брать в районе 3:2.

Альтернативный вариант — ЦСКА не проиграет в основное время и тотал будет больше 4.5 шайбы. Московская команда должна быть на кураже после серии побед, особенно после семи шайб в ворота «Нефтехимика». А вот у петербургского клуба в гостях часто бывают проблемы: пять поражений в семи прошлых выездах — тоже своего рода звоночек.

Ставка: каждая команда забросит минимум две шайбы за 1.68.