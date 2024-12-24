«Торпедо» — «Локомотив». Ларионов на время оставит принципы

Новый год всё ближе, а ситуация в Континентальной хоккейной лиге всё горячее. Играют почти без перерывов, так что скучать не приходится. В среду, 25 декабря, на льду стадиона «Нагорный» в Нижнем Новгороде состоится матч регулярного чемпионата КХЛ «Торпедо» — «Локомотив». Стартовое вбрасывание запланировано на 19:00 мск.

Что ждут букмекеры от матча КХЛ «Торпедо» — «Локомотив» 25 декабря 2024 года

Букмекеры в своих прогнозах не могут выделить явного фаворита, но небольшое предпочтение отдают гостям. Сделать ставку на победу ярославского «Локомотива» в основное время предлагается с коэффициентом 2.30, в то время как победа нижегородского «Торпедо» по итогам 60 минут оценивается в 2.95. Разница в вероятности составляет 10%.

Вместе с тем аналитики сомневаются, что хоккей в Нижнем Новгороде получится результативным. Тотал меньше 4.5 шайбы доступен с коэффициентом 1.97, а тотал больше 4.5 шайбы — с коэффициентом 1.85. Поставить на овертайм можно с коэффициентом 3.85, а буллит в основное время оценивается коэффициентом 7.00.

Анализ и прогноз на матч КХЛ «Торпедо» Нижний Новгород — «Локомотив» Ярославль (25.12.2024)

Фонбет Чемпионат КХЛ Фонбет Чемпионат КХЛ 25 декабря 2024, среда. 19:30 МСК Торпедо Нижний Новгород Не начался Локомотив Ярославль Кто победит в основное время? П1 X П2

Крупная победа над «Спартаком» со счётом 6:0 месяц назад, судя по всему, расслабила нижегородское «Торпедо». С тех пор команда провела пять встреч и добыла всего одну победу — на своём льду над «Ладой» со счётом 3:2. В остальных случаях играла на выезде и суммарно пропустила 17 шайб.

Игорь Ларионов продолжает гнуть свою линию, прививая нижегородцам философию атакующего хоккея. Здесь можно только похвалить за принципы. Однако 17 пропущенных шайб за четыре игры — это, мягко говоря, многовато. Думаете, возвращение домой исправит ситуацию?

Может быть. А может, и нет. А может, пойдёт всё по сценарию последнего матча со СКА, когда хоккеисты «Торпедо» бодро начали, забросили две довольно быстрые шайбы, а к концу первого периода вели со счётом 3:0, но в итоге проиграли со счётом 5:6. Иногда надёжности в обороне действительно не хватает.

Впрочем, всё может сложиться совершенно иначе. Дело в том, что теперь в соперниках ярославский «Локомотив». Во-первых, это заслуженный лидер КХЛ, оторвавшийся в сводной таблице от ближайшего преследователя на девять очков. Во-вторых, многие критикуют его за скучный оборонительный хоккей.

Любопытно, что в нынешнем сезоне команды встречались уже три раза. В каждом случае общий тотал не превышал трёх заброшенных шайб. Не ожидается голевого парада и теперь. Железнодорожники пока чередуют победы с поражениями, но вольности у собственных ворот соперникам не позволяют. Сами же к разгромам не стремятся.

Автозаводцы, в свою очередь, вероятно, попробуют сыграть понадёжнее в обороне после двух подряд встреч с минимум пятью пропущенными шайбами. Особенно с таким опасным соперником, который играет очень собранно и может наказать за любую ошибку. А потому много голов в матче можно не ждать. Что-то вроде 2:1 или 3:1 здесь смотрится логично.

Ставка: тотал меньше 4.5 шайбы за 1.97.