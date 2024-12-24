«Саутгемптон» — «Вест Хэм». Букмекеры пожалеют, поставив на экс-тренера «Ромы»

В Англии приближаются Рождественские праздники, а вместе с ними и нелюбимый многими тренерами Boxing Day. Календарь плотный, футбольных матчей много. В четверг, 26 декабря, на стадионе «Сент-Мэри» в Саутгемптоне состоится встреча 18-го тура английской Премьер-лиги «Саутгемптон» — «Вест Хэм». Стартовый свисток запланирован на 18:00 мск.

Что ждут букмекеры от матча АПЛ «Саутгемптон» — «Вест Хэм» 26 декабря 2024 года

Букмекеры в своих прогнозах не могут определиться с явным фаворитом, хотя небольшое предпочтение всё же отдают гостям. Сделать ставку на победу «Вест Хэма» предлагается с коэффициентом 2.14, что приблизительно равно 46% вероятности. Победа «Саутгемптона» оценивается в 3.40, а на ничью можно поставить за 3.80.

Вместе с тем аналитики прогнозируют результативный футбол в Саутгемптоне. Тотал меньше 2.5 мяча доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 2.30, а тотал больше 2.5 мяча — с коэффициентом 1.66. Если забьют обе команды, сыграет коэффициент 1.58. Наиболее вероятным экспертам представляется счёт 1:1.

Анализ и прогноз на матч 18-го тура чемпионата Англии «Саутгемптон» — «Вест Хэм» (26.12.2024)

«Вест Хэм» не впечатляет, конечно, в последнее время. В прошлом сезоне пролетел мимо еврокубков, в нынешнем тоже рискует остаться не у дел. Перед 18-м туром занимает 14-е место, набрав 20 очков. Отрыв от зоны вылета порядочный, составляет восемь очков. До топ-7 не хватает семи очков, однако конкуренция здесь серьёзная.

Кроме того, у «молотобойцев» маловато побед — всего лишь две за последние восемь матчей, если быть точными. При этом не всё так гладко и с обороной. Они пропускают на протяжении пяти туров подряд, а сумма на этом отрезке превысила отметку в 10 мячей. То есть в среднем достают из сетки собственных ворот по два мяча.

И всё же настолько сомневаться в успехе лондонского клуба в предстоящем матче мы бы не стали. Дело в том, что «Саутгемптон» выступает куда скромнее. Если у «Вест Хэма» две победы в восьми прошлых играх, то у «Саутгемптона» она всего одна в принципе. Даже идущий в зоне вылета «Ипсвич Таун» умудрился выиграть дважды.

И это на фоне 13 поражений в 17 турах! «Святые», конечно, бьются, стараются играть смело даже с лидерами, но в целом мало забивают и много пропускают. Понятно, что это эквивалентно последнему месту в турнирной таблице английской Премьер-лиги. Отставание от безопасной 17-й позиции уже составляет шесть очков. А с такими результатами ситуация не улучшится.

Полагаю, здесь мудрить особо нечего. Лобовая победа «Вест Хэма» с коэффициентом, превышающим двойку, выглядит заманчиво. Максимум, на что может рассчитывать «Саутгемптон» в нынешнем сезоне с более статусными соперниками, так это забитый гол. Сможет и теперь. Тем более что играет он в этот раз на домашнем стадионе.

Да, в стане «святых» произошли важные изменения. Пост главного тренера занял Иван Юрич, которого не так давно уволили из «Ромы». Вот только не факт, что результаты улучшатся сразу. Хорватский специалист не был в Англии ни в качестве игрока, ни в качестве тренера. Наверняка потратит время на адаптацию к местной лиге.

В качестве подстраховки можно взять комбинированную ставку «обе забьют и гости не проиграют». Коэффициент там тоже нормальный. На своём поле «Саутгемптон» забил даже «Ливерпулю» (1:2) с «Челси» (1:5), а поразить ворота регулярно пропускающего «Вест Хэма» должно быть проще. Но на большее рассчитывать будет трудно. Счёт может быть 1:1 или 2:1 в пользу гостей.

Ставка: обе забьют и «Вест Хэм» не проиграет за 2.05.