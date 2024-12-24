Разгромить хозяев на «Олд Траффорд» не каждый может.

«Борнмут» — «Кристал Пэлас». Ничто так не бодрит, как победа над «МЮ»

В Англии приближаются рождественские праздники, а вместе с ними и нелюбимый многими тренерами Boxing Day. Календарь плотный, футбольных матчей много. В четверг, 26 декабря, на стадионе «Виталити» в Борнмуте состоится встреча 18-го тура английской Премьер-лиги «Борнмут» — «Кристал Пэлас». Стартовый свисток запланирован на 18:00 мск.

Что ждут букмекеры от матча АПЛ «Борнмут» — «Кристал Пэлас» 26 декабря 2024 года

Букмекеры в своих прогнозах отдают предпочтение принимающей стороне. Сделать ставку на победу «Борнмута» предлагается с коэффициентом 1.95, что приблизительно равно 51% вероятности. Победа «Кристал Пэлас» оценивается коэффициентом 3.90 — чуть больше 25% вероятности. Шансы увидеть ничью соразмерны шансам на успех гостей.

Вместе с тем аналитики прогнозируют результативный футбол в Борнмуте. Тотал меньше 2.5 мяча доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 2.14, а тотал больше 2.5 мяча — с коэффициентом 1.76. Если забьют обе стороны, сыграет коэффициент 1.69. Наиболее вероятным экспертам представляется счёт 1:1, но также не исключают минимальную победу хозяев.

Анализ и прогноз на матч 18-го тура чемпионата Англии «Борнмут» — «Кристал Пэлас» (26.12.2024)

Разойдись, а то зашибёт! «Борнмут» набрал нешуточный ход. В последних пяти турах у него четыре победы и одна ничья. Причём некоторых соперников назвать проходными едва ли получится. На данном отрезке случились победы над «Тоттенхэмом» (1:0) и «Манчестер Юнайтед» (3:0). Причём в обоих случаях — всухую.

Случились также победы над пытающимися выжить «Ипсвич Таун» (2:1) и «Вулверхэмптоном» (4:2). Было трудно. И это, кстати, не просто удачный отрезок в исполнении подопечных Андони Ираолы. На старте сезона у них тоже частенько случались ничейные исходы и победы, даже над «Манчестер Сити»!

Бодрая первая половина сезона позволила «вишням» добраться до пятёрки лучших в чемпионате Англии. Понятно, что стабильности на весь сезон может не хватить. Слишком уж скромный клуб для этого. Однако прямо сейчас они выглядят опасно. Особенно после воодушевляющего разгрома на «Олд Траффорд».

Впрочем, «Кристал Пэлас» может ответить. Лондонский клуб потерпел всего два поражения за девять последних туров в английской Премьер-лиге. Победы всего три, правда, зато очки набираются стабильно. Да и от ничейного исхода в матчах с такими крепышами, как «Астон Вилла» (2:2), «Ньюкасл» (1:1) и «Манчестер Сити» (2:2), мало кто откажется.

Несмотря на это, подопечные Оливера Гласнера находятся неподалёку от зоны вылета, в четырёх очках. Для того чтобы запрыгнуть выше, нужны победы. А обыграть «Борнмут» с такой обороной не получится. Лондонцы регулярно пропускают, а накануне вообще получили пять штук от «Арсенала» (1:5).

При таких раскладах стоит ожидать голы в обе стороны. Однако коэффициент букмекеры дают не самый высокий. Учитывая, что на домашнем стадионе «Борнмут» должен быть ещё опаснее, чем на выезде, предположим исход в его пользу. Альтернатива — хозяева не проиграют и тотал будет больше 1.5 мяча. Здесь можно выбирать.

Ставка: «Борнмут» выиграет за 1.95.