Экспресс на КХЛ: ЦСКА и СКА радуют зрителей, атака «Торпедо» берёт выходной

В среду в Москве состоится армейское дерби, а «Локомотив» отправится в Нижний Новгород.

Авторы «Чемпионата» подготовили экспресс из матчей КХЛ, которые будут сыграны в среду, 25 декабря.

Прогноз на матч ЦСКА — СКА

У ЦСКА уже восемь побед подряд. На фоне таких достижений команда подходит к предстоящему армейскому дерби как опасный оппонент и полноценный претендент на победу. СКА, в свою очередь, тоже претендует на топ-5 КХЛ и не должен быть недооценён, но в последнее время очки теряет чаще. Особенно в матчах с лидерами.

Например, петербургский клуб в декабре успел уступить московскому «Динамо» (2:4) и ярославскому «Локомотиву» (2:3). Да и по матчу с нижегородским «Торпедо», откровенно говоря, есть вопросы. Петербуржцы на своём льду к концу первого периода «горели» 0:3. В итоге вырвали победу со счётом 6:4, но звоночек тревожный.

Предстоящее дерби ЦСКА и СКА тоже может получиться результативным. Обе стороны не стесняются огрехов в обороне, зато в атаке могут показать класс. Кроме того, их единственная очная встреча в этом сезоне завершилась со счётом 5:4 в овертайме. Теперь забить по два раза для них тоже не должно составить проблемы. Счёт можно брать в районе 3:2.

Альтернативный вариант — ЦСКА не проиграет в основное время и тотал будет больше 4.5 шайбы. Московская команда должна быть на кураже после серии побед, особенно после семи шайб в ворота «Нефтехимика». А вот у петербургского клуба в гостях часто бывают проблемы: пять поражений в семи прошлых выездных матчах — тоже своего рода звоночек.

Прогноз на матч «Торпедо» — «Локомотив»

Фонбет Чемпионат КХЛ Фонбет Чемпионат КХЛ 25 декабря 2024, среда. 19:30 МСК Торпедо Нижний Новгород Не начался Локомотив Ярославль Кто победит в основное время? П1 X П2

Крупная победа над «Спартаком» со счётом 6:0 месяц назад, судя по всему, расслабила нижегородское «Торпедо». С тех пор команда провела пять встреч и добыла всего одну победу — на своём льду над «Ладой» со счётом 3:2. В остальных случаях играла на выезде и суммарно пропустила 17 шайб.

Теперь в соперниках ярославский «Локомотив». Во-первых, это заслуженный лидер КХЛ, оторвавшийся в сводной таблице от ближайшего преследователя на девять очков. Во-вторых, многие критикуют его за скучный оборонительный хоккей.

Любопытно, что в нынешнем сезоне команды встречались уже три раза. В каждом случае общий тотал не превышал три заброшенные шайбы. Не ожидается голевого парада и теперь. Железнодорожники пока чередуют победы с поражениями, но вольности у собственных ворот соперникам не позволяют. Сами же к разгромам не стремятся.

Автозаводцы, в свою очередь, вероятно, попробуют сыграть понадёжнее в обороне после двух подряд встреч минимум с пятью пропущенными шайбами. Особенно с таким опасным соперником, который играет очень собранно и может наказать за любую ошибку. А потому много голов в матче можно не ждать. Что-то вроде 2:1 или 3:1 здесь смотрится логично.

Экспресс на матчи КХЛ 25 декабря

Ставка 1: ЦСКА и СКА забьют как минимум по две шайбы за 1.70.

Ставка 2: тотал меньше 4.5 гола в матче «Торпедо» — «Локомотив» за 2.00.

Общий коэффициент: 1.70 х 2.00 = 3.40.