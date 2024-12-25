«Ноттингем Форест» — «Тоттенхэм». Почти как «Ливерпуль»

«Шпоры» уже выдали 3:6 с лидером АПЛ. В этот раз голов тоже будет много.

26 декабря состоится матч 18-го тура чемпионата Англии, в котором «Ноттингем Форест» примет «Тоттенхэм». Матч пройдёт на стадионе «Сити Граунд» в Ноттингеме. Стартовый свисток запланирован на 18:00 мск. Главный судья — Крэйг Поусон.

Коэффициенты на матч АПЛ «Ноттингем Форест» — «Тоттенхэм» 26 декабря 2024 года

Букмекеры в своих прогнозах отдают предпочтение хозяевам. Сделать ставку на победу «Ноттингем Форест» предлагается с коэффициентом 2.40 — это около 41% вероятности. Победа «Тоттенхэма» оценивается коэффициентом 2.93 — приблизительно 33%. Ничейный исход можно найти в линии за 3.80, что составляет около 26%.

В то же время аналитики уверены, что матч «Ноттингем Форест» — «Тоттенхэм» получится результативным. Тотал меньше 2.5 мяча доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 2.60, а тотал больше 2.5 мяча — с коэффициентом 1.50. Если забьют обе команды, сыграет коэффициент 1.45.

Прогноз на матч чемпионата Англии «Ноттингем Форест» — «Тоттенхэм» (26.12.2024)

«Ноттингем Форест» претендует на звание главной сенсации сезона, а «Тоттенхэм» — одного из наибольших разочарований. «Лесники» расположились на четвёртой строчке в турнирной таблице АПЛ. А вот имеющие куда лучший состав «шпоры» занимают лишь 11-е место.

Болельщики призывают Ангелоса Постекоглу перейти на другой стиль игры. Австралийский специалист непреклонен. Он верит в успешность реализации собственных идей даже после разгромного поражения от «Ливерпуля» (3:6). Мерсисайдцы и должны были победить крупно. Они доминировали все 90 минут.

Похвалить лилово-белых можно за шикарную реализацию. «Ливерпулю» они забили практически всё, что только можно было. «Тоттенхэм» — самая результативная команда АПЛ: в среднем 2,2 гола за матч. Другая сторона медали — с сильными соперниками пропускает ещё больше.

Защитники «Тоттенхэма» нередко проигрывают борьбу на втором этаже. Сказываются травмы. В лазарете пребывают основной голкипер «шпор» и несколько ведущих защитников. У «Ноттингем Форест» есть мощный форвард — Крис Вуд, часто выигрывающий борьбу в воздухе. Он стал грозным оружием в руках опытного Нуну Эшпириту Санту. Забивает чуть ли не в каждом матче.

В предыдущих трёх турах АПЛ «лесники» победили «Манчестер Юнайтед» (3:2), «Астон Виллу» (2:1) и «Брентфорд» (2:0). «Ноттингем Форест» стабильно набирает очки и демонстрирует очень качественный футбол. И в обороне порядок, и нападение регулярно радует породистыми голами. Наилучшим вариантом для ставки видится ТБ 3.5 мяча.

«Ноттингем Форест» смотрится предпочтительнее. У команды больше порядка в защите, лучше результаты. Однако подопечные Постекоглу опасны в любом виде. С настроем у лондонцев порядок. Цель — исправиться за разгром от «Ливерпуля» и улучшить положение в турнирной таблице.

Ставка: тотал больше 3.5 мяча за 2.24.