«Ньюкасл» — «Астон Вилла». В лучших традициях АПЛ

«Сороки» и «львы» не переплюнут «Ливерпуль» с «Тоттенхэмом», но скучать не позволят.

26 декабря состоится матч 18-го тура чемпионата Англии, в котором «Ньюкасл» примет «Астон Виллу». Матч пройдёт на стадионе «Сент-Джеймс Парк» в городе Ньюкасл-апон-Тайн. Стартовый свисток запланирован на 18:00 мск. Главный судья — Энтони Тейлор.

Коэффициенты на матч АПЛ «Ньюкасл» — «Астон Вилла» 26 декабря 2024 года

Букмекеры считают фаворитами хозяев. Сделать ставку на победу «Ньюкасла» предлагается с коэффициентом 1.97, что составляет около 50% вероятности. Победа «Астон Виллы» оценивается коэффициентом 3.70 — приблизительно 27%. Ничейный исход можно найти в линии за 4.20, что составляет около 23%.

В то же время аналитики считают, что матч «Ньюкасл» — «Астон Вилла» получится результативным. Тотал меньше 2.5 мяча доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 2.37, а тотал больше 2.5 мяча — с коэффициентом 1.63. Если забьют обе команды, сыграет коэффициент 1.59.

Прогноз на матч чемпионата Англии «Ньюкасл» — «Астон Вилла» (26.12.2024)

«Ньюкасл» и «Астон Вилла» ведут отчаянную борьбу за путёвку в Лигу чемпионов. «Сороки» расположились на восьмом месте, «львы» — на шестом. Фаворита выявить невозможно. Благо плотность в этой части турнирной таблицы весьма высока.

Домашние стены не дают подопечным Эдди Хау значительного преимущества. «Астон Вилла» лучше выступает в Бирмингеме, но на матч с одним из главных конкурентов Унаи Эмери настроит команду как надо. Бывший тренер московского «Спартака» это умеет.

Отрадно, что «сороки» и «львы» подходят с небольшим количеством кадровых потерь и с хорошими результатами. «Ньюкасл» накануне победил в Кубке лиги «Брентфорд» (3:1), а также разгромил «Ипсвич» (4:0) в АПЛ. «Астон Вилла» в предыдущем туре вообще обыграла «Манчестер Сити» (2:1). Причём по делу.

В прекрасной форме находятся лидер «Ньюкасла» Александер Исак и лучший бомбардир «Астон Виллы» Джон Дуран, вытеснивший из основы Олли Уоткинса. Форвард «сорок» в последних четырёх встречах АПЛ записал на свой счёт шесть голов и две результативные передачи. Нападающий «львов» забил в каждом из трёх предыдущих матчей первенства.

Трибуны «Сент-Джеймс Парк» получат массу удовольствия. Матч будет насыщен большим количеством моментов и красивыми голами. Эдди Хау и Унаи Эмери поставили своим командам вариативный футбол. Шикарный прессинг и быстрая доставка мяча до нападающих гарантируют высокий темп.

История очных встреч располагает к тому, что «Ньюкасл» и «Астон Вилла» организуют голевой праздник. В четырёх последних матчах было забито не менее трёх голов. Вот и отлично. Возьмём ОЗ + ТБ 2.5 мяча.

На прошлой неделе «Ливерпуль» и «Тоттенхэм» установили рекорд результативности сезона — 6:3. Вряд ли «сороки» и «львы» его побьют, но может получиться что-то близкое к этому. В среднем за матч в АПЛ «Ньюкасл» и «Астон Вилла» забивают около 1,5 мяча, но и пропускают с такой же периодичностью.

Ставка: обе забьют и тотал больше 2.5 мяча за 1.88.