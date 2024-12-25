«Ливерпуль» — «Лестер». На этот раз против системы

В Англии наступило время Рождества, а вместе с ним пришёл и нелюбимый многими тренерами Boxing Day. Календарь плотный, футбольных матчей много. В четверг, 26 декабря, на стадионе «Энфилд» в Ливерпуле состоится матч 18-го тура английской Премьер-лиги «Ливерпуль» — «Лестер». Стартовый свисток запланирован на 23:00 мск.

Что ждут букмекеры от матча АПЛ «Ливерпуль» — «Лестер» 26 декабря 2024 года

Букмекеры в своих прогнозах однозначны, они отдают явное предпочтение принимающей стороне. Сделать ставку на победу «Ливерпуля» предлагается с коэффициентом 1.09, что даже приблизительно переваливает за 90% вероятности. Победа «Лестера» оценивается коэффициентом 25.00 — менее 5% вероятности. Шансы увидеть ничью представлены коэффициентом 14.50.

Вместе с тем аналитики прогнозируют сверхрезультативный футбол на «Энфилде». Тотал меньше 2.5 мяча доступен в букмекерских конторах аж с коэффициентом 4.70, а тотал больше 2.5 мяча — лишь с коэффициентом 1.19. Если забьют обе команды, сыграет коэффициент 1.93. Наиболее вероятным экспертам представляется счёт 3:0 в пользу хозяев.

Анализ и прогноз на матч 18-го тура чемпионата Англии «Ливерпуль» — «Лестер» (26.12.2024)

Это было круто! На прошлых выходных «Ливерпуль» на пару с «Тоттенхэмом» выдал самый результативный матч этого сезона английской Премьер-лиги. Клубы на двоих забили девять мячей, а сам «Ливерпуль» одержал победу со счётом 6:3. Впрочем, несмотря на три пропущенных мяча, значительное преимущество всё равно было у гостей.

Таким образом, «красные» подтвердили свою доминирующую позицию в чемпионате Англии. Перед 18-м туром они возглавляют турнирную таблицу с отрывом от ближайшего преследователя в лице лондонского «Челси» в четыре очка. При этом у них есть перенесённая игра с «Эвертоном» в запасе. Оппонент непростой, но всё же.

Кроме того, яркая и внушительная победа позволила продлить беспроигрышную серию подопечных Арне Слота до 21 матча в разных турнирах. В последнее время участились случаи ничейных исходов, однако победы всё равно превалируют. Для вернувшегося из Чемпионшипа и ещё неокрепшего «Лестера» это, конечно же, плохие новости.

«Лисы» в этом сезоне преимущественно пытаются выжить. После 17 туров располагаются на безопасной 17-й строчке, но отрыв от зоны вылета составляет всего два очка. Замыкающий таблицу «Саутгемптон» вряд ли представляет опасность, а вот «Ипсвич» и тем более «Вулверхэмптон» могут сделать рывок в самый неожиданный момент. Короче, очки нужны в любом случае.

К чести «лис» то, что до сухих разгромных поражений от «Вулверхэмптона» (0:3) и «Ньюкасла» (0:4) они старались отвечать соперникам своими голами. Дважды забили «Брайтону» (2:2), трижды — «Вест Хэму» (3:1). Отличились даже в гостях у «Брентфорда» (1:4), который в этом сезоне лучше всех в АПЛ проводит домашние матчи.

Вполне вероятно, что «Лестер» сможет забить и «Ливерпулю», который не всегда надёжен в обороне. Однако это максимум, на который можно надеяться. Так что ждать победу хозяев на «Энфилде» — самый логичный вариант. Только вот коэффициент на неё такой низкий, что без второй ставки обойтись здесь не получится. Можно рискнуть и пойти против системы.

Букмекеры ждут сверхрезультативный футбол. Ставки на тотал меньше идут с повышенными коэффициентами, и этим грех не воспользоваться. Даже когда «Лестер» был крепче составом, голевые перестрелки с «Ливерпулем» случались нечасто. За четыре мяча тотал переваливал редко. Также не исключено, что Арне Слот захочет сыграть понадёжнее после трёх пропущенных от «Тоттенхэма». Ждём что-то около 3:0.

Ставка: тотал меньше 4.5 мяча и «Ливерпуль» выиграет за 2.00.