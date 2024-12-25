Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranyknejct
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Ставки Статьи

Челси — Фулхэм, прогноз на матч АПЛ 26 декабря 2024, онлайн-трансляция, результат, какой будет счёт, ставки на футбол

«Челси» — «Фулхэм». Палмер и Мареска без голов долго не могут
Алексей Анисимов
«Челси» — «Фулхэм»: прогноз на матч АПЛ
Аудио-версия:
Комментарии
Нулевая ничья с «Эвертоном» — погрешность.

В Англии наступили рождественские праздники, а вместе с ними пришёл и нелюбимый многими тренерами Boxing Day. Календарь плотный, футбольных матчей много. В четверг, 26 декабря, на стадионе «Стэмфорд Бридж» в Лондоне состоится встреча 18-го тура английской Премьер-лиги «Челси» — «Фулхэм». Стартовый свисток запланирован на 18:00 мск.

Что ждут букмекеры от матча АПЛ «Челси» — «Фулхэм» 26 декабря 2024 года

Букмекеры в своих прогнозах отдают явное предпочтение принимающей стороне. Сделать ставку на победу «Челси» предлагается с коэффициентом 1.50, что приблизительно равно 69% вероятности. Победа «Фулхэма» оценивается коэффициентом 6.30 — чуть больше 15% вероятности. Шансы увидеть ничью представлены коэффициентом 5.00.

Вместе с тем аналитики прогнозируют результативный футбол в лондонском дерби. Тотал меньше 2.5 мяча доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 2.65, а тотал больше 2.5 мяча — с коэффициентом 1.48. Если забьют обе стороны, сыграет коэффициент 1.63. Наиболее вероятным экспертам представляется счёт 2:1 в пользу хозяев.

Анализ и прогноз на матч 18-го тура чемпионата Англии «Челси» — «Фулхэм» (26.12.2024)

Англия — Премьер-лига . 18-й тур
26 декабря 2024, четверг. 18:00 МСК
Челси
Лондон
Не начался
Фулхэм
Лондон
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Это всё-таки произошло! «Челси» прервал свою внушительную победную серию, которая в итоге составила восемь матчей кряду. В прошлом туре подопечные Энцо Марески гостили у «Эвертона» и скатали нулевую ничью, несмотря на игровое преимущество. Однако главный тренер даже заявил, что очень доволен таким результатом. И понять его можно.

Материалы по теме
В РПЛ три претендента на золото, а фаворит всё равно «Зенит»!
В РПЛ три претендента на золото, а фаворит всё равно «Зенит»!

Дело в том, что это не «аристократы» плохо сыграли, а «ириски» выступили хорошо. Они являются очень непростыми соперниками в этом сезоне, хотя идут в нижней половине турнирной таблицы. А если не верите, спросите у «Арсенала» и «Вест Хэма», у которых «Эвертон» тоже отобрал очки и перекрыл всю атаку.

У «Челси» же проблем с моментами и реализацией обычно не возникает. До прошлого тура футболисты клуба забили в 11 матчах подряд, а на отрезке из шести последних встреч в разных турнирах отличились суммарно 22 раза. То есть в среднем по три с половиной гола. Даже с поправкой на силу соперников это очень солидный показатель.

На таком фоне «Фулхэму» может быть очень непросто. Да, «Фулхэм» перед 18-м туром находится всего лишь в трёх очках от топ-5 АПЛ. При этом идёт на серии из пяти матчей без поражений, хотя за этот период встречались «Арсенал» (1:1), «Ливерпуль» (2:2) и «Тоттенхэм» (1:1). Однако с «Челси» может быть другая история.

«Челси» сейчас хорош сам по себе, ничуть не хуже тех же «Арсенала» и «Ливерпуля». А на домашнем стадионе с 2012 года потерял очки в игре с «Фулхэмом» лишь один раз. Случилось это в 2023 году, когда клуб переживал перестановки на тренерском мостике. Сейчас же есть Энцо Мареска, который, как кажется, навёл порядок. По крайней мере, пока всё стабильно.

Материалы по теме
Станкович и Угальде ведут «Спартак» к чемпионству! Но есть нюанс
Станкович и Угальде ведут «Спартак» к чемпионству! Но есть нюанс

В предстоящем дерби «Челси» должен добыть победу. Единственное — «Фулхэм» будет готов воспользоваться своими шансами в атаке, как это случалось не раз. Тем более что у самого «Челси» оборона не является сильной стороной. До нулевой ничьей с «Эвертоном» он пропускал хотя бы раз в пяти матчах подряд в разных турнирах. Так что счёт 2:1 в пользу хозяев действительно выглядит вероятно.

Ставка: обе забьют и «Челси» победит за 2.70.

Комментарии
Новости. Ставки
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android