«Челси» — «Фулхэм». Палмер и Мареска без голов долго не могут

В Англии наступили рождественские праздники, а вместе с ними пришёл и нелюбимый многими тренерами Boxing Day. Календарь плотный, футбольных матчей много. В четверг, 26 декабря, на стадионе «Стэмфорд Бридж» в Лондоне состоится встреча 18-го тура английской Премьер-лиги «Челси» — «Фулхэм». Стартовый свисток запланирован на 18:00 мск.

Что ждут букмекеры от матча АПЛ «Челси» — «Фулхэм» 26 декабря 2024 года

Букмекеры в своих прогнозах отдают явное предпочтение принимающей стороне. Сделать ставку на победу «Челси» предлагается с коэффициентом 1.50, что приблизительно равно 69% вероятности. Победа «Фулхэма» оценивается коэффициентом 6.30 — чуть больше 15% вероятности. Шансы увидеть ничью представлены коэффициентом 5.00.

Вместе с тем аналитики прогнозируют результативный футбол в лондонском дерби. Тотал меньше 2.5 мяча доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 2.65, а тотал больше 2.5 мяча — с коэффициентом 1.48. Если забьют обе стороны, сыграет коэффициент 1.63. Наиболее вероятным экспертам представляется счёт 2:1 в пользу хозяев.

Анализ и прогноз на матч 18-го тура чемпионата Англии «Челси» — «Фулхэм» (26.12.2024)

Это всё-таки произошло! «Челси» прервал свою внушительную победную серию, которая в итоге составила восемь матчей кряду. В прошлом туре подопечные Энцо Марески гостили у «Эвертона» и скатали нулевую ничью, несмотря на игровое преимущество. Однако главный тренер даже заявил, что очень доволен таким результатом. И понять его можно.

Дело в том, что это не «аристократы» плохо сыграли, а «ириски» выступили хорошо. Они являются очень непростыми соперниками в этом сезоне, хотя идут в нижней половине турнирной таблицы. А если не верите, спросите у «Арсенала» и «Вест Хэма», у которых «Эвертон» тоже отобрал очки и перекрыл всю атаку.

У «Челси» же проблем с моментами и реализацией обычно не возникает. До прошлого тура футболисты клуба забили в 11 матчах подряд, а на отрезке из шести последних встреч в разных турнирах отличились суммарно 22 раза. То есть в среднем по три с половиной гола. Даже с поправкой на силу соперников это очень солидный показатель.

На таком фоне «Фулхэму» может быть очень непросто. Да, «Фулхэм» перед 18-м туром находится всего лишь в трёх очках от топ-5 АПЛ. При этом идёт на серии из пяти матчей без поражений, хотя за этот период встречались «Арсенал» (1:1), «Ливерпуль» (2:2) и «Тоттенхэм» (1:1). Однако с «Челси» может быть другая история.

«Челси» сейчас хорош сам по себе, ничуть не хуже тех же «Арсенала» и «Ливерпуля». А на домашнем стадионе с 2012 года потерял очки в игре с «Фулхэмом» лишь один раз. Случилось это в 2023 году, когда клуб переживал перестановки на тренерском мостике. Сейчас же есть Энцо Мареска, который, как кажется, навёл порядок. По крайней мере, пока всё стабильно.

В предстоящем дерби «Челси» должен добыть победу. Единственное — «Фулхэм» будет готов воспользоваться своими шансами в атаке, как это случалось не раз. Тем более что у самого «Челси» оборона не является сильной стороной. До нулевой ничьей с «Эвертоном» он пропускал хотя бы раз в пяти матчах подряд в разных турнирах. Так что счёт 2:1 в пользу хозяев действительно выглядит вероятно.

Ставка: обе забьют и «Челси» победит за 2.70.