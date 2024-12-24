МЧМ-2025: мечты США о династии и домашняя Канада

Верная примета хоккейных болельщиков: если стартует молодёжный чемпионат мира, значит, на пороге Новый год. 26 декабря в Канаде начинается МЧМ-2025. Рассказываем всё, что нужно знать любителям хоккея и ставок о предстоящем турнире.

Когда и где пройдёт МЧМ-2025

В этом году МЧМ вернётся в Северную Америку. Прошлой зимой играли в шведском Гётеборге, а на этот раз турнир примет столица Канады — Оттава. Для этого города это будет второй молодёжный чемпионат мира в истории. В 2009 году Оттава уже принимала этот турнир. Тогда был установлен рекорд посещаемости — матчи МЧМ-2009 посетили 453 282 зрителя.

Формула МЧМ-2025

Турнир пройдёт по классической формуле. 10 команд разделили на две группы. По четыре сильнейших выйдут в четвертьфинал, а сборные, занявшие последние места, сыграют в утешительном раунде. Это серия до двух побед: уступившая команда покинет элитный дивизион.

Состав групп молодёжного чемпионата мира — 2025

Как мы уже сказали, 10 команд разделили на две группы. Они выглядят следующим образом.

Группа А

США

Финляндия

Канада

Латвия

Германия

Группа В

Швеция

Чехия

Словакия

Швейцария

Казахстан

Сыграет ли сборная России на МЧМ-2025?

К сожалению, нет. Отстранение продолжает действовать, так что наша сборная пропустит молодёжный чемпионат мира в этом году.

Кто фаворит МЧМ-2025?

Если взглянуть на коэффициенты букмекеров, то, кажется, всё сведётся к североамериканским разборкам. Аналитики выделяют сборные США и Канады. Причём не могут выбрать фаворита: коэффициент на чемпионство этих команд одинаков – 2.30.

Сборная США — действующий чемпион мира. Да, они никогда не побеждали на МЧМ два раза подряд (даже не были в финале), но сейчас есть возможность задуматься о династии. Всё дело в том, что практически половина победного состава прошлого созыва сыграет и в Оттаве. Для вратаря Трея Огастина это будет уже третий чемпионат мира, а в нападении станут солировать вероятный будущий первый номер драфта Джеймс Хэгенс и уже задрафтованные Гейб Перро и Райан Леонард. Последний, кстати, уже сыграл и на взрослом ЧМ-2024. Американский хоккей переживает настоящий расцвет.

Канадцы на прошлом МЧМ провалились — вылетели уже в четвертьфинале от сборной Чехии. Но сейчас «кленовые» полны решимости вернуть себе чемпионство на глазах своих болельщиков. Поддержка будет невероятной. А главной звездой этой команды будет 17-летний Гэвин Маккенна. Его видят первым номером драфта НХЛ – 2026. Есть и другие звёздочки — ещё один юниор Портер Мартон и уже матёрые на этом уровне Брэйден Ягер и Мэттью Вуд.

Молодёжная сборная Канады Фото: Sean Kilpatrick/AP Photo/ТАСС

Кстати, если на чемпионство североамериканских команд коэффициенты равные, то на победу в группе чуть больше шансов у канадцев: поставить на такой расклад можно за 2.05, в то время как на сборную США дают котировку 2.15.

Кто из европейских сборных может составить конкуренцию?

Шансы европейских команд оценивают значительно ниже. На команду Швеции предлагают коэффициент 7.00. В прошлом году «Тре Крунур» дошли до финала, но это было на родной земле. Сейчас главная сила шведов — оборона, в которой сразу три игрока были выбраны на драфте-2023 — Аксель Сандин-Пелликка, Тео Линдштейн и Том Вилландер. В атаке всё не так ярко, но есть Отто Стенберг, который был лидером атак на прошлом МЧМ.

Поставить на сборную Финляндии можно за 9.00. У сборной Суоми не такая яркая по именам, но очень крепкая команда. Выделяется в ней классно играющий в НХЛ форвард Конста Хелениус.

Вероятность успеха сборной Чехии оценили в 20.00. Хоккей в этой стране на подъёме: на последних двух МЧМ были серебро и бронза, а взрослая команда стала чемпионом мира – 2024. Но в качестве главных претендентов чехов не рассматривают. Много травм, да и по возрасту бо́льшую часть состава пришлось поменять. Тем не менее у этой команды есть неплохой вратарь Михаэль Грабал, а впереди свой третий МЧМ сыграет Эдуард Шале.

Шансы остальных команд ничтожно малы. Конечно, на МЧМ сенсации происходят практически каждый год, но представить какую-нибудь из оставшихся сборных чемпионом очень сложно. Поставить на Словакию можно за 30.00, а коэффициент на успех Германии и Швейцарии — 50.00. Главными претендентами на утешительный раунд букмекеры видят Латвию и Казахстан — их чемпионство оценивается соответственно в 70.00 и в 100.00. А вот на то, что они займут последние места в группах, дают коэффициент 1.34.