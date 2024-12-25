«Вулверхэмптон» — «МЮ». Начать с чистого листа

26 декабря состоится матч 18-го тура чемпионата Англии, в котором «Вулверхэмптон» примет «Манчестер Юнайтед». Матч пройдёт на стадионе «Молине» в Вулверхэмптоне. Стартовый свисток запланирован на 18:00 мск. Главный судья — Тони Харрингтон.

Коэффициенты на матч АПЛ «Вулверхэмптон» — «Манчестер Юнайтед»

Букмекеры считают фаворитами гостей. Сделать ставку на победу «Манчестер Юнайтед» предлагается с коэффициентом 2.03, это около 49% вероятности. Победа «Вулверхэмптона» оценивается коэффициентом 3.90 — приблизительно 25%. Ничейный исход можно найти в линии за 3.70, что составляет около 26%.

В то же время аналитики считают, что матч «Вулверхэмптон» — «Манчестер Юнайтед» получится результативным. Тотал меньше 2.5 мяча доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 2.18, а тотал больше 2.5 мяча — с коэффициентом 1.73. Если забьют обе команды, сыграет коэффициент 1.65.

Прогноз на матч чемпионата Англии «Вулверхэмптон» — «МЮ» (26.12.2024)

Видеть «Вулверхэмптон» в нижней части турнирной таблицы АПЛ неудивительно, а вот «Манчестер Юнайтед» на 13-м месте не укладывается в голове. Отрыв от располагающихся в зоне вылета «волков» составляет 10 очков, отставание от зоны Лиги чемпионов почти такое же.

«Красные дьяволы» проиграли три из четырёх предыдущих матчей в чемпионате Англии. Соперники были сильные, а манкунианцы не выглядели беспомощно. Они активно создавали моменты, имели достаточно шансов забить даже в кошмарном матче с «Борнмутом» (0:3).

Рубен Аморим добился улучшения прессинга, увеличения интенсивности передвижения мяча. Здорово прибавил Амад Диалло. Однако обороны как будто бы нет вовсе. Девять пропущенных мячей в четырёх играх — это полный беспорядок.

У «Вулверхэмптона» та же проблема, но носит она более глобальный характер. «Волки» пропускают чаще всех в чемпионате Англии — в среднем 2,3 мяча за игру, забивают даже чаще «Манчестер Юнайтед» (27 голов в 17 встречах против 21), однако толку от такой результативности мало.

Совсем недавно «Вулверхэмптон» пережил смену главного тренера. Возглавил клуб опытный Витор Перейра. Под руководством португальского специалиста «волки» провели пока только один матч в чемпионате Англии, в котором на выезде разгромили «Лестер» (3:0).

Результат справедливый, хотя счёт не по игре. Не насоздавали «волки» моментов на три гола. Впрочем, это уже детали. Важно, что смена тренера вдохновила команду.

«Вулверхэмптон» — очень удобный соперник для манкунианцев. Они выиграли семь из восьми последних очных встреч в АПЛ. Предлагаем проверить лобовую победу «красных дьяволов» и в этот раз. Мотивации у них хоть отбавляй.

Расположившись на 13-м месте, «Манчестер Юнайтед» показал худший результат к католическому Рождеству с 1986 года. Желание команды исправляться и прибавлять видно невооружённым глазом. Постепенно Аморим наводит порядок. Уж одного из главных аутсайдеров манкунианцы просто обязаны обыгрывать. Дебют Перейры получился успешным, но ему устранять ещё много проблем.

Ставка: победа «Манчестер Юнайтед» за 2.03.