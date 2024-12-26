Новые беды «Манчестер Сити» и очередные провалы в обороне от «Тоттенхэма».

Экспресс с коэффициентом 14.86: Гвардиола в отчаянии, Эмери в ударе

Авторы «Чемпионата» подготовили экспресс на матчи чемпионата Англии по футболу, которые будут сыграны 26 декабря.

Прогноз на матч «Манчестер Сити» — «Эвертон»

«Горожане» выдали худшую серию при Хосепе Гвардиоле. Победили только в одном-единственном из 12 последних матчей во всех турнирах. «Эвертон», в свою очередь, в предыдущих двух встречах в чемпионате Англии сыграл вничью с «Арсеналом» (0:0) и «Челси» (0:0). На дистанции у подопечных Шона Дайча ещё более впечатляющие показатели. Они проиграли всего-навсего 2 из 13 последних игр в АПЛ. Но забивают совсем мало.

У «Манчестер Сити» тоже беда с результативностью, однако по другой причине. Кадровые потери и отсутствие уверенности подкосили команду. Хосеп Гвардиола стал много нервничать, путаться с тактикой и утратил контроль над раздевалкой. «Горожане» пропускают очень простые мячи и безыдейно смотрятся в атаке. Поначалу нейтральных зрителей это забавляло, теперь происходящее смахивает скорее на затянувшуюся шутку.

Предлагаем проверить Х2. На последнем отрезке «Арсенал» и «Челси» смотрятся куда лучше «горожан», эмоциональное состояние которых пошатнулось. Однако даже лондонским грандам не удалось обыграть «ирисок». Они набрались того, чего как раз лишился «Манчестер Сити» — уверенности.

Прогноз на матч «Ноттингем Форест» — «Тоттенхэм»

«Ноттингем Форест» претендует на звание главной сенсации сезона, а «Тоттенхэм» — одного из наибольших разочарований. «Лесники» расположились на четвёртой строчке в турнирной таблице АПЛ. А вот имеющие куда лучший состав «шпоры» занимают лишь 11-е место. Но привлекают внимание нейтральных зрителей ярким футболом: много забивают и много пропускают.

«Тоттенхэм» — самая результативная команда АПЛ: в среднем 2,2 гола за матч. Другая сторона медали — с сильными соперниками пропускает ещё больше. Защитники «шпор» нередко проигрывают борьбу на втором этаже. Сказываются травмы. У «Ноттингем Форест» есть мощный форвард — Крис Вуд, часто выигрывающий борьбу в воздухе. Забивает чуть ли не в каждом матче.

В предыдущих трёх турах АПЛ «лесники» победили «Манчестер Юнайтед» (3:2), «Астон Виллу» (2:1) и «Брентфорд» (2:0). «Ноттингем Форест» стабильно набирает очки и демонстрирует очень качественный футбол. И в обороне порядок, и нападение регулярно радует породистыми голами. Наилучшим вариантом для ставки видится ТБ 3.5 мяча.

Прогноз на матч «Ньюкасл» — «Астон Вилла»

«Ньюкасл» и «Астон Вилла» ведут отчаянную борьбу за путёвку в Лигу чемпионов. «Сороки» расположились на восьмом месте, «львы» — на шестом. Фаворита выявить невозможно. Благо плотность в этой части турнирной таблицы весьма высока.

Отрадно, что «сороки» и «львы» подходят с небольшим количеством кадровых потерь и с хорошими результатами. «Ньюкасл» накануне победил в Кубке лиги «Брентфорд» (3:1), а также разгромил «Ипсвич» (4:0) в АПЛ. «Астон Вилла» в предыдущем туре вообще обыграла «Манчестер Сити» (2:1). Причём по делу.

Трибуны «Сент-Джеймс Парк» получат массу удовольствия. Матч будет насыщен большим количеством моментов и красивыми голами. Эдди Хау и Унаи Эмери поставили своим командам вариативный футбол. Шикарный прессинг и быстрая доставка мяча до нападающих гарантируют высокий темп. История очных встреч располагает к тому, что «Ньюкасл» и «Астон Вилла» организуют голевой праздник. В четырёх последних матчах было забито не менее трёх голов. Вот и отлично. Возьмём ОЗ + ТБ 2.5 мяча.

Экспресс на АПЛ 26 декабря

Ставка 1: «Эвертон» не проиграет «Манчестер Сити» за 3.40.

Ставка 2: тотал больше 3.5 гола в матче «Тоттенхэм» — «Ноттингем Форест» за 2.30.

Ставка 3: обе забьют + тотал больше 2.5 гола в матче «Ньюкасл» — «Астон Вилла» за 1.90.

Общий коэффициент: 3.40 х 2.30 х 1.90 = 14.86.