«Автомобилист» — «Трактор». Екатеринбург не готов

Лидер Востока пришёл в себя. Дважды обыграл «Барыс», а теперь заберёт уральское дерби.

26 декабря состоится матч регулярного чемпионата КХЛ, в котором «Автомобилист» примет «Трактор». Встреча пройдёт на льду стадиона «Уралец» в Екатеринбурге. Первое вбрасывание запланировано на 17:00 мск.

Коэффициенты на матч КХЛ «Автомобилист» — «Трактор» 26 декабря 2024 года

Букмекеры в своих прогнозах отдают предпочтение гостям. Сделать ставку на победу «Трактора» в основное время предлагается с коэффициентом 2.47, что приблизительно равно 40% вероятности. Победа «Автомобилиста» по итогам трёх периодов оценивается коэффициентом 2.78 (около 34% вероятности). Поставить на ничью можно за 3.65 (примерно 26%).

Вместе с тем аналитики ожидают, что встреча «Автомобилист» — «Трактор» получится результативной. Тотал меньше 4.5 шайбы оценивается коэффициентом 2.08, а тотал больше 4.5 шайбы — коэффициентом 1.75. Если каждая команда забьёт больше 1.5 гола, сыграет коэффициент 1.92. Поставить на то, что будут послематчевые буллиты, можно за 6.60.

Прогноз на матч КХЛ «Автомобилист» Екатеринбург — «Трактор» Челябинск (26.12.2024)

Фонбет Чемпионат КХЛ Фонбет Чемпионат КХЛ 26 декабря 2024, четверг. 17:00 МСК Автомобилист Екатеринбург Не начался Трактор Челябинск Кто победит в основное время? П1 X П2

Последние две очные встречи остались за челябинцами, причём обе с перевесом в две шайбы. К новому уральскому дерби екатеринбуржцы подходят в плачевном состоянии. Победили только в одном из семи предыдущих матчей. Всего три очка набрали на указанном отрезке.

«Автомобилист» перестал показывать свой хоккей, заметно просев физически. Стали возникать большие проблемы с выходом из зоны, а проигранные единоборства автоматически взвинтили количество допускаемых моментов.

У «Трактора» тоже не всё было гладко. В декабре потеряно много очков. Перерыв помог, но челябинцам потребовалось два периода домашнего матча с «Барысом» (3:2), чтобы раскочегариться. Затем они завладели инициативой и довели дело до волевой победы.

Челябинск вспомнил старые наработки, избавился от «ржавости» в игре. В предыдущей встрече забросил в ворота «Барыса» на выезде четыре шайбы в первых двух периодах, превратив третий в формальность. Одним из главных героев стал Максим Шабанов. Он записал на свой счёт гол и результативную передачу.

Лидер «Трактора» находится в отличной форме, в то время как ведущие хоккеисты «Автомобилисты» явно сбавили. Проверим итоговую победу челябинцев.

Екатеринбуржцев выбил из колеи сложный календарь. Много сильных соперников и поражений, мало сил. Команде нужна перезагрузка, победа над каким-нибудь аутсайдером, но никак не встреча с лидером Восточной конференции.

Ставка: победа «Трактора» с учётом ОТ и буллитов за 1.82.